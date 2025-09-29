أعلى مستوياتها التاريخية.. الصادرات الهندسية المصرية تقفز 12% وتتجه لـ6 مليارات دولار

تواصل الصادرات الهندسية المصرية النمو لتسجل أعلى مستوياتها التاريخية في 8 أشهر.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن استمرار الأداء القوي للقطاع خلال عام 2025، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 12% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 لتصل إلى 4.187 مليار دولار مقابل 3.746 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، في إنجاز يعكس قوة وتنافسية القطاع رغم التحديات العالمية.

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هذا النمو القياسي يمثّل أعلى مستوى تحققه الصادرات الهندسية المصرية في تاريخها خلال ثمانية أشهر، متوقعًا أن تقترب من 6 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري إذا استمر هذا الأداء الإيجابي.

وأضاف الصياد أن الزيادة جاءت مدفوعةً بارتفاع صادرات عدة قطاعات رئيسية، من أبرزها:

مكونات السيارات: +24%

الصناعات الكهربائية والإلكترونية: +18%

الأجهزة المنزلية: +15%

وسائل النقل: +11%

الصناعات الفنية والطبية: +37%

المعادن: +84%

وأكد أن التعاون المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية أسهم في تعزيز الطفرة التصديرية ودعم جهود مواجهة التحديات أمام القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك تسريع رد الأعباء التصديرية للمصدّرين.

من جانبها، أوضحت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس، أن الأسواق المستهدفة شهدت توسعًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، حيث سجّلت الصادرات المصرية نموًا في أسواق أوروبا (المملكة المتحدة، تركيا، سلوفاكيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، التشيك، إسبانيا، سلوفينيا)، والدول العربية (الإمارات، العراق، ليبيا، الجزائر، المغرب، لبنان، الأردن، الكويت، قطر، سوريا)، إضافة إلى أسواق في آسيا (أذربيجان، الصين، إندونيسيا)، وإفريقيا (كينيا، نيجيريا، غانا، جنوب إفريقيا)، فضلًا عن السوق الأمريكية.

وأكدت حلمي أن المجلس يواصل جهوده لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الهندسية المصرية وزيادة القيمة المضافة في الصادرات، بما يدعم دور القطاع كأحد أهم محركات نمو الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.