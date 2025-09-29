قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأوقاف توجه رسالة للجمهور ضمن حملة صحح مفاهيمك
مدبولي يطالب رؤساء أجهزة المدن الجديدة بزيادة الجهود في ملفات النظافة والصيانة
يصلوا العشا الأول .. طلب علني من خالد الغندور قبل مباراة القمة
أعلى مستوياتها التاريخية.. الصادرات الهندسية المصرية تقفز 12% وتتجه لـ6 مليارات دولار
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أعلى مستوياتها التاريخية.. الصادرات الهندسية المصرية تقفز 12% وتتجه لـ6 مليارات دولار

الصادرات الهندسية
الصادرات الهندسية
إسراء عبدالمطلب

تواصل الصادرات الهندسية المصرية النمو لتسجل أعلى مستوياتها التاريخية في 8 أشهر.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن استمرار الأداء القوي للقطاع خلال عام 2025، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 12% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 لتصل إلى 4.187 مليار دولار مقابل 3.746 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، في إنجاز يعكس قوة وتنافسية القطاع رغم التحديات العالمية.

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هذا النمو القياسي يمثّل أعلى مستوى تحققه الصادرات الهندسية المصرية في تاريخها خلال ثمانية أشهر، متوقعًا أن تقترب من 6 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري إذا استمر هذا الأداء الإيجابي.

وأضاف الصياد أن الزيادة جاءت مدفوعةً بارتفاع صادرات عدة قطاعات رئيسية، من أبرزها:

  • مكونات السيارات: +24%
  • الصناعات الكهربائية والإلكترونية: +18%
  • الأجهزة المنزلية: +15%
  • وسائل النقل: +11%
  • الصناعات الفنية والطبية: +37%
  • المعادن: +84%

وأكد أن التعاون المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية أسهم في تعزيز الطفرة التصديرية ودعم جهود مواجهة التحديات أمام القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك تسريع رد الأعباء التصديرية للمصدّرين.

من جانبها، أوضحت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس، أن الأسواق المستهدفة شهدت توسعًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، حيث سجّلت الصادرات المصرية نموًا في أسواق أوروبا (المملكة المتحدة، تركيا، سلوفاكيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، التشيك، إسبانيا، سلوفينيا)، والدول العربية (الإمارات، العراق، ليبيا، الجزائر، المغرب، لبنان، الأردن، الكويت، قطر، سوريا)، إضافة إلى أسواق في آسيا (أذربيجان، الصين، إندونيسيا)، وإفريقيا (كينيا، نيجيريا، غانا، جنوب إفريقيا)، فضلًا عن السوق الأمريكية.

وأكدت حلمي أن المجلس يواصل جهوده لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الهندسية المصرية وزيادة القيمة المضافة في الصادرات، بما يدعم دور القطاع كأحد أهم محركات نمو الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

الصادرات الصادرات المصرية الصادرات الهندسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة

رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين

جامعة الأزهر

شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

عرض بلجيكي لضم مدرب الزمالك قبل مباراة الأهلى.. هل يرحل يانيك فيريرا؟

كأس العالم للشباب

مواهب عربية تخطف الأضواء في مونديال الشباب.. من هم؟

سيبرايل ماكريكيس

ظهير أيمن جديد على رادار الأهلي.. من هو سيبرايل ماكريكيس؟

بالصور

مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى وتعزيز المناعة

مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى و تعزيز المناعة
مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى و تعزيز المناعة
مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى و تعزيز المناعة

احتراق سيارة اوررس يدفع لامبورجيني وبورش لاستدعاءات عاجلة

استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50 .. تعرف عليهن

فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد