غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
تحرك غير مسبوق| ترامب يتبنى مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل
مفتي الجمهورية يناقش استعدادات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القاهرة الموقف التنفيذي لتطوير بعض المناطق بالعاصمة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
ايمان البكش

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم  الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجارية في عدد من الشوارع والمناطق بالمحافظة وبصفة خاصة تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة وعدد من الشوارع في منطقة العتبة بالموسكي.

وأكدت د.منال عوض ، حرص الوزارة علي  إعادة الشكل الحضارى والجمالى لعدد من المناطق والشوارع الحيوية والخدمية بالعاصمة والقضاء على أى ظواهر سلبية أو عشوائية بما يساهم في راحة وسلامة المواطنين من السكان المقيمين أو المترددين على تلك المناطق وتسهيل حركة المرور والسيارات.

أوضح الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة تتابع أولاً بأول مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير الجارية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وجهاز التنسيق الحضاري بما يساهم فى الحفاظ علي الطراز الحضاري والعمراني والمعماري و تحسين الصورة البصرية وعودة المظهر الجمالي لها.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ القاهرة  معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية علي أرض المحافظة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وتطرق الاجتماع إلي استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري ٢٠٢٥-٢٠٢٦  وعلى رأسها مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء الصرف الصحى وتحسين البيئة والتي ستعمل على تلبية احتياجات مواطني المحافظة في مختلف الأحياء وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية علي متابعة جهود أجهزة المحافظة في التصدي لمخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية علي مستوي أحياء محافظة القاهرة ، مؤكدة على أهمية التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما وجهت الدكتورة منال عوض ، بأهمية المتابعة المستمرة لرؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة لأداء الخدمات للمواطنين في المراكز التكنولوجية المختلفة وخاصة طلبات التصالح على مخالفات البناء وغيرها من الخدمات المحلية اليومية ، وضرورة الاستماع للشكاوي والعمل علي حلها بصورة سريعة .  


كما شهد الاجتماع كذلك استعراض جهود المحافظة في ملف النظافة والتي يتم من جانب هيئة نظافة وتجميل القاهرة وعدد من شركات القطاع الخاص للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات بما يسهم في تحسين مستوى النظافة بالقاهرة والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للعاصمة خاصة في ظل مشروعات التطوير العمراني التي تشهدها خلال الفترة الجارية .

