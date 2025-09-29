ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

وجه عصام الحضري، نجم الكرة المصرية السابق، رسالة مثيرة، بعد تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، الذي عبر خلالها عن حزنه بسبب عدم تهنئته من القلعة الحمراء بعيد ميلاده.

كتب الحضري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «ولا تزعل نفسك يا كابتن أنا بحتفل بيك أهوه كل سنة وأنت طيب يا كوتش».

كان شوبير، شن هجومًا عنيفًا على أحد مسؤولي النادي الأهلي، على الهواء مباشرة، خلال تقديم برنامج «حارس الأهلي».

وقال شوبير عبر شاشة الأهلي في أولى دقائق برنامجه: «في نقطة سلبية حصلت في الأهلي حاليا، ومش عيب ننتقد نفسنا بنفسنا. الطبيعي لما يكون في مناسبة عيد ميلاد حد من نجوم الأهلي، الصفحة الرسمية والموقع بيحتفلوا بيه. النهاردة عيد ميلادي، ولحد دلوقتي مانزلتش تهئنة ليا وأنا كنت مستني ده، وحصل الأمر بردو السنة اللي فات، لحد ما تدخل عضو بارز ونزلت التهئنة».

وتابع: «انت بتشتغل في النادي الأهلي، وده واجب عليك، خصوصا لما يكون صاحب المناسبة حد محترم مش بتطلع منه حاجة غير لائقة وكابتن من كباتن النادي الأهلي».

وأضاف: «هل هو صاحب الموقع؟ هل هو صاحب المركز الإعلامي؟ المركز الإعلامي ده بتاع النادي الأهلي. كان لازم أقول الكلام ده النهاردة، والمركز مش بتاع شخص واحد وإلا هو واخد توكيل وإحنا مش واخدين بالنا».

وختم: «الله الغني عن رضاك أصلا، وأنا أول مرة اتكلم كدة وأنا مش بحب رضاك. لا يمكن لأحد أن يتحكم في إعلام النادي الأهلي».