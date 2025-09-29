روابط تحميل التقييمات الأسبوعية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة التقييمات الأسبوعية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقعها الرسمي على الانترنت

يمكن الآن تحميل التقييمات الأسبوعية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الروابط التالية :

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية متابعة التقييمات وضمان إتقان الطلاب لمهارتي القراءة والكتابة باعتبارهما أساس العملية التعليمية ، مشددا على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لضمان تحقيق أعلى معدلات التحصيل العلمي.



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل القيادات التعليمية، والتواصل الفعّال مع الإدارات والمدارس لسرعة رصد أي مشكلات والعمل على حلها فورًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم لضمان بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جولاته الميدانية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف المحافظات، لمتابعة انتظام الدراسة وانتظام حضور الطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

ومن جانبها .. قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توعوي حول كافة الخطوات المتعلقة بحصول طلاب الصف الأول الثانوي على اسم المستخدم والرقم السري للدخول على منصة “كيريو” اليابانية، المخصصة لتعليم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية تعريف الطلاب بكافة الخطوات المتعلقة بالدخول على المنصة اليابانية المتخصصة “كيريو”، وكيفية استخدامها.

وأكد الفيديو أن استلام بيانات منصة QUREO يتم باستخدام البريد الموحد والدخول على المنصة ، مشددا على ضرورة اتباع الخطوات التالية :