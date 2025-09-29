قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
أخبار البلد

روابط تحميل التقييمات الأسبوعية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع التعليم

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة التقييمات الأسبوعية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقعها الرسمي على الانترنت

يمكن الآن تحميل التقييمات الأسبوعية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي  على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الروابط التالية :

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية متابعة التقييمات وضمان إتقان الطلاب لمهارتي القراءة والكتابة باعتبارهما أساس العملية التعليمية ، مشددا على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لضمان تحقيق أعلى معدلات التحصيل العلمي.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل القيادات التعليمية، والتواصل الفعّال مع الإدارات والمدارس لسرعة رصد أي مشكلات والعمل على حلها فورًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم لضمان بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جولاته الميدانية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف المحافظات، لمتابعة انتظام الدراسة وانتظام حضور الطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

ومن جانبها .. قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توعوي حول كافة الخطوات المتعلقة بحصول طلاب الصف الأول الثانوي على اسم المستخدم والرقم السري للدخول على منصة “كيريو” اليابانية، المخصصة لتعليم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية تعريف الطلاب بكافة الخطوات المتعلقة بالدخول على المنصة اليابانية المتخصصة “كيريو”، وكيفية استخدامها.

وأكد الفيديو أن استلام بيانات منصة QUREO يتم باستخدام البريد الموحد والدخول على المنصة ، مشددا على ضرورة اتباع الخطوات التالية :

  •  ادخل على رابط منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/login  
  •  اضغط على التدريب على الذكاء الاصطناعي ( متاح الاستلام للصف الأول الثانوي)
  •  ادخل الايميل الموحد الخاص بك المستخدم لطباعة استمارة 3 اعدادي  في اسم الحساب ثم ادخل كلمة المرور
  •  اضغط على استلام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي
  •  تظهر بياناتك الشخصية وفي الأسفل تجد في بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي الموجود بها اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالمنصة
  •  انسخ اسم المستخدم وكلمة المرور و ابدأ رحلتك على المنصة وانطلق إلى عالم البرمجة
