برشلونة يفوز بثنائية على ريال سوسيداد ويتصدر الدوري الإسباني
الأهلي يتأهل إلي نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الإسكان: حريصون للرد على الشكاوى بكل شفافية وتلبية رغبات المواطنين
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد التحرك الأخير
أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أخبار البلد

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا في منهج عربي أولى إعدادي |التعليم تحسم الجدل

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا
حقيقة تدريس سيرة شيكابالا
ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد تداول فيديو و صور تزعم تدريس سيرة اللاعب محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق في منهج اللغة العربية المقرر على الصف الأول الإعدادي

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريس سيرة اللاعب محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق في منهج اللغة العربية المقرر على الصف الأول الإعدادي

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن الفيديو والصور المتداولة هي من مذكرة أعدها أحد المعلمين وليست من كتاب الوزارة

وأفاد المصدر بأن هناك نسخة إلكترونية من كتاب اللغة العربية المقرر على طلاب الصف الأول الإعدادي هذا العام ، يشير مضمونها إلى أنه قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تدريس دروس عن 3 أبطال رياضيين مصريين في منهج اللغة العربية المطور المقرر تدريسه لطلاب الصف الاول الاعدادي العام الدراسي القادم 2025 / 2026 ، اللاعب العالمي محمد صلاح و بطل الاسكواش علي فرج وبطل الخماسي أحمد الجندي 

وأكد منهج اللغة العربية المطور إن هؤلاء الابطال يعلموننا ان النجاح يتحقق بالارادة والصبر والعمل ، فهم فخر لكل مصري ونموذج يحتذى به لكل من يريد ان يحقق حلمه ، فعلينا ان نؤمن بقدراتنا ونسعى لنكون مثلهم ونرد الجميل لبلادنا ونصنع لانفسنا مكانا بين الناجحين

وأوضح منهج اللغة العربية المطور لطلاب الصف الاول الاعدادي ، أن مصر مليئة بالمواهب والنماذج الملهمة التي استطاعت أن ترفع اسم الوطن عاليا في المحافل الدولية فهناك أبطال في الرياضة أثبتوا أن الإصرار والعمل الجاد هما طريق المجد وأصبحوا قدوة لكل من يحلم بالنجاح، فمن المواقف الرائعة والمشتركة بين أبطالنا اختضانهم لعلم مصر لحظة وقوفهم على منصات التتويج في مشهد يخلد في ذاكرة الوطن تزهى به القلوب وتفخر به الأعين.

اللاعب محمد صلاح

وأضاف منهج اللغة العربية المطور : من هذه النماذج (محمد صلاح)، الذي نشأ في قرية نجريج بمحافظة الغربية، وواجه صعوبات كثيرة في بداية طريقه، لكنه لم يستسلم لحظة واحدة، فقد أمن أن الموهبة وحدها لا تكفي وأنه لا بد من العمل الشاق والمثابرة، كان يُسَافِرُ يَوْمِيًا سَاعَاتِ طويلة ليصل إلى التدريب، وظل متمسكا بحلمه بدأ في نادي المقاولون العرب، ثم احترف في أوروبا، وتنقل بين أندية كبيرة حتى أصبح نجما في أحد الأندية الأوروبية، وقاد منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم عام ٢٠١٨م. وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي عام ۲۰۱۹ م، ونال جائزة هداف الدوري عدة مرات وتميز بمهارات رائعة وسرعة مذهلة، وجمع بين التفوق والإيثار والتواضع مما جعله محبوبا في مصر والعالم.

بطل الاسكواش علي فرج

كما تحدث منهج اللغة العربية المطور للصف الاول الاعدادي عن اللاعب (علي فرح)، بطل مصر في الإسكواش مؤكداً أنه ولد في القاهرة، وتخرج في كلية الهندسة، فجمع بين التفوق العلمي والرياضي وبدأ ممارسة الإسكواش في سن مبكرة ويفضل عزيمته وتدريبه المتواصل، احتل المركز الأول في التصنيف العالمي، وفاز ببطولات دولية، مثل بطولة العالم عام ٢٠٢٤ م

بطل الخماسي أحمد الجندي 

 

وتحدث منهج اللغة العربية المطور ايضا عن اللاعب أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث ، مؤكداً أنها رياضة صعبة تتطلب 5 مهارات مختلفة (المبارزة - السباحة - ركوب الخيل - الرماية - الجري ) 

وقال منهج اللغة العربية ، أن اللاعب أحمد الجندي بدأ التدريب من صغره وتميز بالقوة والانضباط والتفاني في العمل ، واستطاع ان يحقق انجازا تاريخيا غير مسبوق حيث حصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 كأول مصري يحقق هذا الشرف في لعبة الخماسي الحديث ، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من قبل الاتحاد الدولي للخماسي الحديث 

 وقال منهج اللغة العربية : يعد أحمد الجندي مثالا للشاب الطموح الذي لا يعرف المستحيل

شيكابالا اللاعب محمود عبدالرزاق شيكابالا منهج اللغة العربية الصف الأول الإعدادي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

احمد حجازي

عبد الرحمن مجدي يشيد بتألق أحمد حجازي مع نيوم في الدوري السعودي

بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. توماسبيرج يحضر مباراة شتشيتشين وليجا وارسو بالدوري البولندي

بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. توماسبيرج يحضر مباراة شتشيتشين وليجا وارسو بالدوري البولندي

الزمالك

تقدر تفرح جماهيرك..طارق السيد يدعم الزمالك قبل لقاء القمة

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء الإثنين سبتمبر 2025.. ترامب ونتنياهو .. اختبار حاسم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: هيئة المجتمعات العمرانية .. دماء جديدة تصوغ مستقبل الجمهورية الجديدة

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

