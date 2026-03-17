ندوة عن "السفر وصناعة النجاح" في بيت ثقافة الإسماعيلية



يقيم بيت ثقافة الإسماعيلية ندوة بعنوان "السفر وصناعة النجاح"، يحاضر فيها نشمي البعير، رائد الأعمال.

وفي هذا السياق، قال نشمي البعير، رائد أعمال إن السفر واكتساب المهارات يمثلان ركيزتين أساسيتين لأي رائد أعمال: نشمي البعير يسعى للتميز والاستدامة في مشروعه.

وأضاف نشمي البعير أن السفر لم يعد رفاهية كما كان يُنظر إليه سابقًا، بل أصبح أداة استراتيجية تسهم في كسر الروتين اليومي الذي قد يعيق التفكير الإبداعي. وأوضح أن التنقل بين الدول والتعرف على ثقافات مختلفة يمنح رواد الأعمال فرصة فريدة لاكتشاف أفكار جديدة، وأساليب عمل مبتكرة، وأسواق غير مستغلة يمكن أن تتحول إلى فرص استثمارية واعدة.

وتابع نشمي البعير أن أحد أهم مكاسب السفر يتمثل في تعزيز الإبداع والابتكار، حيث يساهم الابتعاد المؤقت عن ضغوط العمل في تصفية الذهن وفتح آفاق جديدة للتفكير. وأشار إلى أن العديد من الأفكار الريادية الناجحة بدأت خلال رحلات سفر، عندما تمكن أصحابها من الربط بين تجارب مختلفة وتحويلها إلى حلول عملية تلبي احتياجات السوق.

وأكد أن التعلم المستمر لا يقل أهمية عن السفر، بل يكمله، حيث يساعد في تطوير التفكير الاستراتيجي وصقل مهارات القيادة. فريادة الأعمال، بحسب البعير، ليست مجرد إدارة مشروع، بل هي عملية مستمرة من التعلم والتكيف مع المتغيرات. وأضاف نشمي البعير من السعودية ، أن الاطلاع على أحدث الاتجاهات، سواء من خلال الدورات التدريبية أو القراءة أو التفاعل مع خبراء المجال، يمنح رواد الأعمال ميزة تنافسية واضحة.

وأشار نشمي البعير أيضًا إلى أن السفر يساهم في بناء المرونة النفسية، وهي من الصفات الجوهرية لأي رائد أعمال. فالتعامل مع بيئات جديدة وتحديات غير مألوفة يعزز القدرة على التكيف واتخاذ القرارات في ظروف مختلفة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على إدارة الأزمات داخل المشاريع.