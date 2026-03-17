محافظ الإسماعيلية يوجه بتطوير سوق الثلاثاء العشوائي بقرية نفيشة

وجَّه اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بسرعة إعداد دراسة متكاملة لرفع كفاءة السوق وتطويره، بما يحقق تنظيم حركة البيع والشراء ويوفر بيئة مناسبة للتجار والمواطنين، عقب جولته التفقدية بسوق الثلاثاء بقرية نفيشة.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الجولة أهمية العمل على إنشاء سوق حضاري منظم، يتضمن إقامة تند و باكيات مخصصة للفروشات، بما يسهم في تنظيم أماكن الباعة والحد من العشوائية داخل السوق.

وشدد المحافظ على ضرورة تطوير وتقنين أوضاع الأسواق العشوائية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري، إلى جانب تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين داخل السوق ومحيطه.