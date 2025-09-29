استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

استدعت نيابة شمال الجيزة سائق تاكسي بطل فيديو مشاجرة سيدة في المهندسين لسماع أقواله كمجني عليه في الواقعة بعد اتهامه السيدة بالتعدي عليه بسبب أولوية المرور.

وقررت النيابة حجز فتاة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث؛ لاتهامها بالاعتداء على سائق تاكسي في المهندسين بالضرب والسب، بسبب خلاف على أولوية المرور بشارع جامعة الدول العربية.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على فتاة، لاتهامها بالاعتداء على سائق تاكسي بالمهندسين بالضرب والسب، بسبب خلاف على أولوية المرور بشارع جامعة الدول العربية.

وتصدر مقطع فيديو لـ فتاة تعدت بالضرب على سائق تاكسي بالمهندسين، تريند منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فتاة تعتدي بالضرب على سائق تاكسي وقامت بسبه، بسبب خلاف على أولوية المرور بشارع جامعة الدول العربية.