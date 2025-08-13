«شهاب» بتاع أكتوبر.. حبس بطل فيديو سب مواطن عاتبه لسيره عكس الاتجاه

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس بطل فيديو التعدي على مواطن بالسب بسبب معاتبته على سيره عكس الاتجاه في مدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ووجهت لهم تهمة البلطجة.

كانت الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه والتعدى على أحد المواطنين بالسب بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك بدون لوحات معدنية" قائدها (مقيم بمحافظة الجيزة).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لاختصار الطريق وتعديه على المواطن بالسب اعتراضاً على تصويره، وتم التحفظ على المركبة.