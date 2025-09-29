زيلينسكي: أوكرانيا ستدافع عن استقلالها وحريات جيرانها وبولندا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، قال إنه يجب أن نكون أقوياء لنقف بوجه روسيا وحتى نظهر للولايات المتحدة أن أوروبا قوية.



وأضاف الرئيس الأوكراني، أن أوكرانيا ستدافع عن استقلالها وعن حريات جيرانها وعن بولندا، وترامب يريد الوساطة وإنهاء الحرب في أقرب وقت وهذا يعزز وضع أوكرانيا.

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس حاليا طلبا تقدمت به أوكرانيا للحصول على صواريخ "توماهوك" الأمريكية.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أوضح فانس أن القرار النهائي بشأن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ يعود إلى الرئيس ترامب، مشيراً إلى أنه هو من سيحسم المسألة.

وأكد فانس أن "الرئيس ترامب سيتخذ القرار الذي يراه الأفضل لمصلحة الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أن الإعلان الرسمي سيصدر عن ترامب شخصياً.

يأتي ذلك بينما أكد زيلينسكي، السبت، أن بلاده استلمت نظام الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكي الصنع من إسرائيل قبل شهر، ومن المتوقع أن تتسلم نظامين إضافيين خلال الأشهر المقبلة.

كييف تعزز دفاعاتها قبل الشتاء

تسعى أوكرانيا إلى تعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة الهجمات الروسية اليومية بالطائرات المسيرة والصواريخ، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي تتعرض خلاله البنية التحتية للتدفئة لهجمات متكررة.