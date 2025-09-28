القاهرة الإخبارية: هجوم روسيا على أوكرانيا يركز على العاصمة ويستهدف مجمعات سكنية

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن أوكرانيا تعرضت لهجوم روسي واسع النطاق شمل وابلًا من الطائرات المسيرة والصواريخ، حيث أطلقت روسيا ما لا يقل عن 595 طائرة مسيرة من طرازي «شاهد 134» و«شاهد 136»، بالإضافة إلى 48 صاروخًا من أنواع متعددة، من بينها صواريخ من طراز «كالبير»،

وأضاف، «مناف» خلال تصريحات مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط 568 طائرة مسيرة من هذا النوع، مشيرًا إلى أن الهجوم تركز بشكل رئيسي على العاصمة كييف.

وأوضح، أن الهجمات أسفرت عن إصابات مباشرة في 16 موقعًا بالعاصمة، حيث سجلت إصابات بخمسة صواريخ و31 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى سقوط حطام الطائرات المسيرة على 25 منطقة أخرى، لافتا إلى أن الهجوم استهدف بشكل خاص مجمعات سكنية، مما أدى إلى أضرار في مبانٍ سكنية ومجمعات خاصة بالمواطنين.

وأكد، أن السلطات الأوكرانية لا تزال تواصل جهودها في التصدي للهجوم، مع التركيز على حماية المدنيين وتأمين المناطق المستهدفة، وسط تصاعد التوترات العسكرية بين موسكو وكييف.