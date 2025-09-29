إدارة ترامب تبحث طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ توماهوك

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس حاليا طلبا تقدمت به أوكرانيا للحصول على صواريخ "توماهوك" الأمريكية.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أوضح فانس أن القرار النهائي بشأن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ يعود إلى الرئيس ترامب، مشيراً إلى أنه هو من سيحسم المسألة.

وأكد فانس أن "الرئيس ترامب سيتخذ القرار الذي يراه الأفضل لمصلحة الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أن الإعلان الرسمي سيصدر عن ترامب شخصياً.

يأتي ذلك بينما أكد زيلينسكي، السبت، أن بلاده استلمت نظام الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكي الصنع من إسرائيل قبل شهر، ومن المتوقع أن تتسلم نظامين إضافيين خلال الأشهر المقبلة.

كييف تعزز دفاعاتها قبل الشتاء

تسعى أوكرانيا إلى تعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة الهجمات الروسية اليومية بالطائرات المسيرة والصواريخ، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي تتعرض خلاله البنية التحتية للتدفئة لهجمات متكررة.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "النظام الإسرائيلي (باتريوت) يعمل في أوكرانيا منذ شهر، وسنستلم نظامين آخرين في الخريف."

وأشار إلى أنه أدلى بهذه التصريحات عقب عودته من نيويورك، حيث ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين.

اجتماعات جديدة لشراء أسلحة بقيمة 90 مليار دولار

وأوضح زيلينسكي أن وفودًا أمريكية وأوكرانية ستعقد عدة اجتماعات في سبتمبر وأكتوبر لمناقشة شراء الأسلحة من خلال "برامج مختلفة"، دون تحديد مصدر التمويل.

وأكد أن كييف قدمت لواشنطن قائمة بالأسلحة المطلوبة كجزء من خطة لشراء أسلحة بقيمة 90 مليار دولار، كان قد أعلن عنها للمرة الأولى في أغسطس الماضي.

وعن الأنباء المتداولة بشأن طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، قال زيلينسكي إن بلاده "مستعدة لاتفاقيات منفصلة بشأن أنواع محددة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى".

وأضاف أن أوكرانيا والولايات المتحدة لديهما الآن "فهم متبادل لما يحدث بالفعل في ساحة المعركة وما يمكن تحقيقه من تقدم".