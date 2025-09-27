اليابان تدرس الانضمام إلى تحالف دولي لدعم أوكرانيا بالطائرات المسيّرة

أعلن وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، أن بلاده تدرس إمكانية الانضمام إلى تحالف دولي يهدف إلى دعم أوكرانيا بالطائرات المسيّرة.

وقال ناكاتاني -خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية-: "نود مواصلة دراسة إمكانية الانضمام، استنادًا إلى سياستنا في تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم لأوكرانيا".

وأشار الوزير إلى أن أي مساهمة يابانية محتملة ستتركز على مهام المراقبة والاستطلاع، في ضوء القيود التي يفرضها الدستور الياباني السلمي على المساعدات الأمنية الخارجية.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطوات حذرة تتخذها اليابان لتعزيز دعمها لكييف، دون تجاوز الخطوط الحمراء التي ترسمها سياستها الدفاعية القائمة على عدم الانخراط في النزاعات المسلحة خارج حدودها.

