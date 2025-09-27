قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ جائزة في هذه الحالات
بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا تفتقر إلى التمويل اللازم لإنتاج الطائرات المسيّرة الاعتراضية

زيلينسكي
زيلينسكي
أ ش أ

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لا تمتلك التمويل الكافي لتطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة الاعتراضية، رغم وجود منظومة إنتاج قوية وشركات محلية تمتلك المعرفة التقنية.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية: "فيما يتعلق بالتمويل الكامل، على سبيل المثال لإنتاج الطائرات الاعتراضية، لدينا بالفعل منظومة إنتاج قوية، والعديد من الشركات الأوكرانية تعرف كيفية القيام بذلك، لكن التمويل غير كاف. بعبارة أخرى، لا نملك اليوم الموارد اللازمة لاتخاذ الخطوات المطلوبة".
كما أوضح الرئيس الأوكراني أن حكومة بلاده تخطط لتأمين التمويل من خلال الصادرات الخاضعة للرقابة للأسلحة المصنعة محليا، مشيرا إلى أن مفاوضات بهذا الشأن تجري حاليا. وكان زيلينسكي قد أعلن في 21 سبتمبر أن أوكرانيا قدمت مقترحات أولية لشركائها بشأن تصدير أسلحة حديثة من إنتاجها المحلي.
جدير بالذكر أن الطائرات المسيّرة تعد من أبرز أدوات الحرب الحديثة، حيث تُستخدم على نطاق واسع في الاستطلاع والهجمات المتبادلة. 
 

أوكرانيا الطائرات المسيرة روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

ترشيحاتنا

باسم يوسف

أحمد سالم عن ظهور باسم يوسف معه: دخل في مناظرات مع ناشطين بنفس لغتهم بطريقته الساخرة

لميس الحديدي

لميس الحديدي عن تظاهر عدد من السوريين: محاولة لتشتيت الفكرة عن الوضع الداخلي

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه الشكر للملحن عزيز الشافعي في أولى حلقات “الصورة”

بالصور

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

القولون
القولون
القولون

فيديو

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

ايمان عبد اللطيف

الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

ايمان عبد اللطيف

سبب صـ.ادم وراء وفاته.. تفاصيل جديدة عن واقعة عريس أسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد