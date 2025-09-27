زيلينسكي: أوكرانيا تفتقر إلى التمويل اللازم لإنتاج الطائرات المسيّرة الاعتراضية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لا تمتلك التمويل الكافي لتطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة الاعتراضية، رغم وجود منظومة إنتاج قوية وشركات محلية تمتلك المعرفة التقنية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية: "فيما يتعلق بالتمويل الكامل، على سبيل المثال لإنتاج الطائرات الاعتراضية، لدينا بالفعل منظومة إنتاج قوية، والعديد من الشركات الأوكرانية تعرف كيفية القيام بذلك، لكن التمويل غير كاف. بعبارة أخرى، لا نملك اليوم الموارد اللازمة لاتخاذ الخطوات المطلوبة".

كما أوضح الرئيس الأوكراني أن حكومة بلاده تخطط لتأمين التمويل من خلال الصادرات الخاضعة للرقابة للأسلحة المصنعة محليا، مشيرا إلى أن مفاوضات بهذا الشأن تجري حاليا. وكان زيلينسكي قد أعلن في 21 سبتمبر أن أوكرانيا قدمت مقترحات أولية لشركائها بشأن تصدير أسلحة حديثة من إنتاجها المحلي.

جدير بالذكر أن الطائرات المسيّرة تعد من أبرز أدوات الحرب الحديثة، حيث تُستخدم على نطاق واسع في الاستطلاع والهجمات المتبادلة.

