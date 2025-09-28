"فيجين للدراسات": هجمات روسيا على أوكرانيا محاولة لإرهاب المدنيين.. ورد أوروبي حاسم لا يزال مستبعدًا

قال الدكتور سعيد سلام، مدير مركز "فيجين" للدراسات، إن الهجوم الواسع الذي شنّته روسيا على أوكرانيا الليلة الماضية يأتي في سياق تصعيد مستمر ضد البنية التحتية المدنية والسكنية، بهدف إخضاع الشعب الأوكراني وإرهابه، والضغط على الحكومة الأوكرانية للقبول بشروط الاستسلام التي تسعى موسكو لفرضها.

وأوضح سلام، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا في هذا التوقيت بالذات يمثل تحركًا استباقيًا من جانب روسيا قبل حلول الشتاء القارس، ما دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مطالبة الولايات المتحدة وأوروبا بالرد الحازم على هذا التصعيد.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الرد الأوروبي هذه المرة سيكون أكثر حسمًا، قال سلام: "لا أعتقد ذلك، ووفقًا للتقديرات الاستراتيجية الحالية، من غير المرجح حدوث مواجهة مباشرة بين موسكو وحلف الناتو، طالما لم تتجاوز روسيا الخط الأحمر المتمثل في الاعتداء المباشر على أي من دول الحلف".

وأشار إلى أن التصعيد السابق من جانب روسيا، خصوصًا في اتجاه بولندا، وإن كان قد شكّل خروقات واضحة، إلا أنه لم يُقابل برد مباشر من الناتو، الذي لا يزال يتحرك في هامش محسوب لتفادي المواجهة المفتوحة.

