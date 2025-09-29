حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

أعلن الإعلامي محمد على خير عن مفاجآت في قائمة الأهلي التي ستترشح في الانتخابات المقبلة مؤكدا على ترشيح الكابتن محمود الخطيب على منصب الرئيس.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن القائمة ستضم ياسين منصور على منصب النائب.

وكشف الإعلامي محمد على خير أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، قرر خوض الانتخابات المقبلة للنادي على مقعد الرئيس.

وأوضح أن قائمة الخطيب ستضم رجل الأعمال ياسين منصور في منصب نائب الرئيس، إلى جانب سيد عبدالحفيظ الذي سيترشح كعضو مجلس إدارة، قائلا: «الخطيب يقرر خوض انتخابات الأهلي على مقعد الرئيس، وياسين منصور نائبا، وسيد عبدالحفيظ عضوا، وحسام غالي خارج القائمة».