مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر اعتبرت السد الإثيوبي “سد خراب”، مشيراً إلى أن إثيوبيا ارتكبت مخالفات واضحة في هذا الملف، وفقاً لما أعلنه وزير الخارجية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال موسى، في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن وزير الخارجية شدد على أن إعلان إثيوبيا الانتهاء من بناء السد؛ يمثل خرقاً للأعراف والقوانين الدولية، مؤكداً أن ما قامت به أديس أبابا لا يلغي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وأضاف أن وزير الخارجية أوضح رفض القاهرة لأي أوهام إثيوبية بأن مصر قد تتنازل عن مصالحها الوجودية، مذكرا بأن مصر لجأت مرتين إلى مجلس الأمن، وستواصل خطواتها عبر القضاء والتحكيم الدولي.

وأشار موسى إلى أن إثيوبيا تمارس تهديدات مباشرة تجاه عدة دول، من بينها الصومال وإريتريا والسودان، لافتا إلى أن جلسة الأمم المتحدة الأخيرة شهدت مواجهة دبلوماسية ساخنة بين ممثل مصر ومندوب إثيوبيا.