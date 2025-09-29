قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم
رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين
هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة؟.. الإفتاء توضح
ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة
حب الكائنات للنبي.. قصة استجابة التراب وانشقاق القمر لرسول الله
إبداء الرأي والمشورة الأبرز.. تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
طقس اليوم الإثنين .. أجواء خريفية في الصباح الباكر
تعديل مواعيد غلق المحال مع دخول الخريف.. بين ترشيد الطاقة وتغير سلوك المستهلك
ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن "هناك فرصة سانحة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، ونحن نسير على ما يرام".

وأكد ترامب أن جهودا دبلوماسية تبذل خلف الكواليس لإقناع الأطراف بالتوصل إلى تفاهمات تنهي النزاع المستمر، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية عن مصدرين مطلعين أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاريه عقدوا اجتماعًا مطولًا مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، حيث ناقشوا لساعات مقترحًا قدمه ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، قال قال  ترامب في مقابلة هاتفية مع وكالة رويترز إنه "تلقى ردودًا إيجابية للغاية من إسرائيل والقادة العرب بشأن مقترح السلام في قطاع غزة".

وأضاف أن "الجميع يريد منا التوصل إلى هذا الاتفاق"، وأنه يأمل في مناقشة الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقائهما غدًا.

وأكد الرئيس أيضا أن خطة السلام لا تقتصر على غزة فحسب، بل تهدف إلى تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.

