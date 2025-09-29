ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن "هناك فرصة سانحة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، ونحن نسير على ما يرام".

وأكد ترامب أن جهودا دبلوماسية تبذل خلف الكواليس لإقناع الأطراف بالتوصل إلى تفاهمات تنهي النزاع المستمر، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية عن مصدرين مطلعين أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاريه عقدوا اجتماعًا مطولًا مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، حيث ناقشوا لساعات مقترحًا قدمه ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، قال قال ترامب في مقابلة هاتفية مع وكالة رويترز إنه "تلقى ردودًا إيجابية للغاية من إسرائيل والقادة العرب بشأن مقترح السلام في قطاع غزة".

وأضاف أن "الجميع يريد منا التوصل إلى هذا الاتفاق"، وأنه يأمل في مناقشة الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقائهما غدًا.

وأكد الرئيس أيضا أن خطة السلام لا تقتصر على غزة فحسب، بل تهدف إلى تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.