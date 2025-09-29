أسعار العملات العربية في البنك الأهلي

تراجعت أسعار العملات العربية في مصر على مستهل تعاملات الأسبوع الجاري وسجل الدينار الكويتي انخفاضا بقيمة 67 قرشا.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية في مصر مستهل اليوم الإثنين 29-9-2025 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 29-9-2025:

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:

سعر الشراء: 156.90 جنيهًا.

سعر البيع: 157.64جنيه.

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:

سعر الشراء: 12.77 جنيه.

سعر البيع: 12.85 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:

سعر الشراء: 13.08 جنيه.

سعر البيع: 13.12 جنيه.

وسجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:

سعر الشراء: 126.26جنيه

سعر البيع : 127.84 جنيه

وصل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:

سعر الشراء: 12.20 جنيه.

سعر البيع: 13.23 جنيه.

وبلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:

سعر الشراء:67.34جنيه.

سعر البيع: 68.08 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-9-2025:

سعر الشراء: 123.69جنيه.

سعر البيع: 125.22 جنيه.

العرض والطلب

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويُعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.