التصديري للصناعات الكيماوية: السوق السعودي أحد أبرز الشركاء التجاريين لمصر

افتتح اليوم الجناح المصري المشارك في الدورة الثالثة من معرض جدة كونستراكت، والذي يُعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2025 بمدينة جدة – المملكة العربية السعودية، بمشاركة دولية لأكثر من 25 دولة.



حضر الافتتاح كل من أحمد عبد المجيد – القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة، والوزير المفوض التجاري عمرو هزاع رئيس مكتب التمثيل التجاري السعودية ومحمد حسن ،و محمود عبد الفتاح – ممثلان عن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات و ناريمان فتحي مدير المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.



600 مليون دولار مصرية للسعودية

وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة أن المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي تأتي ضمن استراتيجية المجلس لدعم تواجد المنتجات المصرية بأسواق الدول العربية، وفتح قنوات جديدة أمام المصدرين المصريين، مشيرًا إلى أهمية السوق السعودي كأحد أبرز الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة حيث تمثل صادرات القطاع إلى السوق السعودي لعام 2024 حوالي 600 مليون دولار ما نسبته حوالي 18% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق السعودي.



ومن جانبه، أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الجناح المصري يقام هذا العام على مساحة 168 مترًا مربعًا، ويضم 7 شركات مصرية من قطاعات متنوعة بالمجلس، مؤكدًا حرص المجلس على دعم الشركات الأعضاء للمنافسة إقليميًا وعالميًا.

تأتي المشاركة المصرية بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري في جدة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بما يعكس تكامل الجهود لتعزيز الصادرات المصرية، والترويج للمنتجات الوطنية في المعارض الدولية المتخصصة.

أوضحت ناريمان فتحي مدير المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الشركات حرصت على المشاركة هذا العام في المعرض تحت جناح مصري مجمع ، مشيرة ان هناك العديد من الشركات التي تهتم بالسوق السعودي وتسعى للمشاركة في المعرض في الدورات القادمة.