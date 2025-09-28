قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية: السوق السعودي أحد أبرز الشركاء التجاريين لمصر

جانب من المعرض
جانب من المعرض
ولاء عبد الكريم

افتتح اليوم الجناح المصري المشارك في الدورة الثالثة من معرض جدة كونستراكت، والذي يُعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2025 بمدينة جدة – المملكة العربية السعودية، بمشاركة دولية لأكثر من 25 دولة.


حضر الافتتاح كل من  أحمد عبد المجيد – القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة، والوزير المفوض التجاري عمرو هزاع رئيس مكتب التمثيل التجاري السعودية ومحمد حسن  ،و محمود عبد الفتاح – ممثلان عن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات و ناريمان فتحي  مدير المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.


600 مليون دولار مصرية للسعودية

وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة أن المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي تأتي ضمن استراتيجية المجلس لدعم تواجد المنتجات المصرية بأسواق الدول العربية، وفتح قنوات جديدة أمام المصدرين المصريين، مشيرًا إلى أهمية السوق السعودي كأحد أبرز الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة حيث تمثل صادرات القطاع إلى السوق السعودي لعام 2024 حوالي 600 مليون دولار ما نسبته حوالي 18% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق السعودي.


ومن جانبه، أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الجناح المصري يقام  هذا العام على مساحة 168 مترًا مربعًا، ويضم 7 شركات مصرية من قطاعات متنوعة بالمجلس، مؤكدًا حرص المجلس على دعم الشركات الأعضاء للمنافسة إقليميًا وعالميًا.

تأتي المشاركة المصرية بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري في جدة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بما يعكس تكامل الجهود لتعزيز الصادرات المصرية، والترويج للمنتجات الوطنية في المعارض الدولية المتخصصة.

أوضحت ناريمان فتحي مدير المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الشركات حرصت على المشاركة هذا العام في المعرض تحت جناح مصري مجمع  ،  مشيرة ان  هناك العديد من الشركات التي تهتم بالسوق السعودي وتسعى للمشاركة في المعرض في الدورات القادمة.

التصديري للصناعات الكيماوية الاسمدة السوق السعودي أسواق الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل تقديم واجب العزاء لأسر شهداء حادث المحلة

فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان| كيف يؤدي المريض الصلاة؟.. خطوات الغسل الصحيح من الجنابة .. هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟

صورة أرشيفية

في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. 9 عروض في مهرجان مسرح الهواة وانطلاق ملتقى تنمية الأسرة المصرية

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتلر المرحلة وحصار اسبرطة

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: التنافس الجيوسياسي في عصر المعلومات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيناء وغزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سيد الكلمة وصانع الوعي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

المزيد