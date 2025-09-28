قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد عن طقس الغد: معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 33
احذروا عقوبتها.. خالد الجندي: في حاجة اسمها تشجيع الفاحشة بالقلب
أحكام رادعة للمتهمين في قضية رشوة الجمارك الجديدة| تفاصيل
تقديم الدعم للموهوبين والنوابغ.. توجيهات هامة من التعليم العالي بشأن الأنشطة في الجامعات
سرايا القدس تعلن تدمير دبابة إسرائيلية جنوبي مدينة غزة
عضو الوطني الفلسطيني: تحالف لاهاي رسالة قانونية وأخلاقية لعزل إسرائيل دوليا
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هيئة البترول تواصل الحملات الرقابية لضبط منظومة الوقود

أ ش أ

 واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول، حملاتها الرقابية على منظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية، والحد من الممارسات غير المشروعة، والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة في محطات ومستودعات الوقود.


وأسفرت الحملة الدورية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الجاري، عن إحباط محاولة تهريب 51 ألف لتر من السولار بعد ضبط سيارة صهريجية في كمين أمني بمحافظة الأقصر تقوم بتهريب السولار المدعوم عبر الحدود بمستندات شحن مزورة.


وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية -في بيان لها اليوم، الأحد، أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنتجات البترولية من أحد الخطوط الرئيسية بالإسماعيلية، بإستخدام وصلة غير شرعية، وتم ضبط السيارات المستخدمة، ومعاينة موقع التعدي، الذي بلغت تلفياته نحو 2 مليون جنيه.


ورصدت الهيئة كذلك من خلال المنظومة الإلكترونية للقياس الآلي لخزانات محطات الوقود ATG ، ممارسات غير قانونية تقوم بها إحدى محطات الوقود في القليوبية بتعبئة سيارات بكميات كبيرة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وفي إطار متابعة شكاوى المواطنين بشأن بعض محطات الوقود، تم تشكيل لجان متخصصة لفحص المنتج واتخاذ اللازم، كما تم اتخاذ إجراءات فورية ورادعة تجاه بعض التجاوزات من العاملين أثناء تقديم الخدمة حرصاً على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
 

حملات الرقابة والتفتيش 

أشار البيان إلى أن حملات الرقابة والتفتيش على محطات الوقود شملت 30 محطة في 9 محافظات، وتم الكشف عن العديد من المخالفات التي تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالإضافة إلى الكشف عن وجود مياه في بعض الصهاريج بالمحطات، وضبط كميات من الزيوت المغشوشة بمحافظة الإسكندرية وتم التحفظ عليها.

المنتجات البترولية السولار محافظة الأقصر الإسماعيلية المنظومة الإلكترونية

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

مدرب الأهلي المرشح

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الرئيس السيسي

من قصف كييف

القراخ والبيض

دواجن بيضاء

خطوات هامة للحفاظ علي مصابيح السيارة

ميتسوبيشي لانسر موديل 2014

فورد B Max موديل 2014

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أحمد السقا

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

باسم يوسف

عبد الله الثقافي

إلهام أبو الفتح

د. آية الهنداوي

محمد مندور

منى أحمد

