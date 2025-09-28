هيئة البترول تواصل الحملات الرقابية لضبط منظومة الوقود

واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول، حملاتها الرقابية على منظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية، والحد من الممارسات غير المشروعة، والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة في محطات ومستودعات الوقود.



وأسفرت الحملة الدورية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الجاري، عن إحباط محاولة تهريب 51 ألف لتر من السولار بعد ضبط سيارة صهريجية في كمين أمني بمحافظة الأقصر تقوم بتهريب السولار المدعوم عبر الحدود بمستندات شحن مزورة.



وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية -في بيان لها اليوم، الأحد، أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنتجات البترولية من أحد الخطوط الرئيسية بالإسماعيلية، بإستخدام وصلة غير شرعية، وتم ضبط السيارات المستخدمة، ومعاينة موقع التعدي، الذي بلغت تلفياته نحو 2 مليون جنيه.



ورصدت الهيئة كذلك من خلال المنظومة الإلكترونية للقياس الآلي لخزانات محطات الوقود ATG ، ممارسات غير قانونية تقوم بها إحدى محطات الوقود في القليوبية بتعبئة سيارات بكميات كبيرة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وفي إطار متابعة شكاوى المواطنين بشأن بعض محطات الوقود، تم تشكيل لجان متخصصة لفحص المنتج واتخاذ اللازم، كما تم اتخاذ إجراءات فورية ورادعة تجاه بعض التجاوزات من العاملين أثناء تقديم الخدمة حرصاً على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.



حملات الرقابة والتفتيش

أشار البيان إلى أن حملات الرقابة والتفتيش على محطات الوقود شملت 30 محطة في 9 محافظات، وتم الكشف عن العديد من المخالفات التي تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالإضافة إلى الكشف عن وجود مياه في بعض الصهاريج بالمحطات، وضبط كميات من الزيوت المغشوشة بمحافظة الإسكندرية وتم التحفظ عليها.