اقتصاد

اتحاد المستثمرين الأفرو-آسيوي يُكلف مصطفى صابر برئاسة شعبة الذهب والمجوهرات

مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي
مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي
ولاء عبد الكريم

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي عن تكليف مصطفى صابر برئاسة شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة بالاتحاد، في خطوة تستهدف تعزيز الدور التنموي والاستثماري للاتحاد في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية.

وقال محمد سويد، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الاتحاد نحو دعم الصناعات الاستراتيجية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين دول القارتين الأفريقية والآسيوية، مشيرًا إلى أن قطاع الذهب والمعادن يحظى بأهمية اقتصادية وتصديرية كبرى كونه من أبرز مجالات التجارة البينية.

ويُعد مصطفى صابر من القيادات المؤثرة في صناعة الذهب والمجوهرات على المستويين المحلي والإقليمي، حيث يتمتع بخبرة واسعة في مجالات التصنيع والتصدير وتطوير منظومة العمل داخل هذا القطاع الحيوي.

وتتركز مهام الشعبة تحت قيادته على عدة محاور رئيسية تشمل تنمية الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمشغولات الذهبية المصرية بالقارتين، فضلًا عن جذب وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات التنقيب والمعالجة والتصنيع، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم المؤتمرات والورش الفنية لتطوير التقنيات المستخدمة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

شعبة الذهب القطاعات الاقتصادية مجالات التنقيب أسواق

