5 مليون دينار تداولات بورصة عمان اليوم

أ ش أ

سجلت بورصة عمان، اليوم الأحد، حجم تداول إجمالي بلغ نحو 5.5 مليون دينار أردني (ما يعادل حوالي 7.8 مليون دولار أمريكي) فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، جرى تنفيذها من خلال 2719 عقداً.



ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم

وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم عند إغلاق جلسة اليوم إلى 3033 نقطة بزيادة نسبتها 0.12%.



وبمقارنة أسعار الإغلاق لأسهم 99 شركة جرى تداولها خلال الجلسة، أظهرت النتائج ارتفاع أسعار أسهم 33 شركة، في حين تراجعت أسعار أسهم 35 شركة.



أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.13%، بينما تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.17%، وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.09%.