وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

علياء فوزى

شهدت أسعار العملات العربية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع صعودا، مقارنة بتراجعها يوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 157.20جنيه.

سعر البيع:158.07 جنيه.

سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 12.79جنيه.

سعر البيع: 12.86 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.09جنيه.

سعر البيع: 13.13جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء:126.42جنيه

سعر البيع :128.01جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 12.22جنيه.

سعر البيع: 13.24جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم اليوم الإثنين:

سعر الشراء:67.42جنيه.

سعر البيع: 68.16 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 123.85جنيه.

سعر البيع: 125.35جنيه.

العرض والطلب 

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.

تدفقات الأستثمارات العربية

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مطلع الأسبوع الماضي،  توقيع شركتي "إعمار مصر" و"سيتي ستارز" مع الحكومة المصرية عقود شراكة لتدشين أحدث مشروعاتها "مراسي البحر الأحمر" (Marassi Red Sea)، في خطوة من شأنها أن تعزز مكانة منطقة البحر الأحمر في مصر كوجهة سياحية فريدة، وتسهم في تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر باستثمارات تبلغ 900 مليار جنيه.

أسعار العملات العربية الريال السعودي الدرهم الإماراتي الجنيه المصري الدينار الكويتي

