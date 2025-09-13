قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
الخزنة فاضية.. شبح التمرد يطارد نجوم الزمالك والبرازيلي ليس الأخير
صحة غزة: 420 شهيدًا بينهم 145 طفلاً جراء سوء التغذية
90 ألف جنيه شهريا.. وظائف للتمريض بالإمارات بمرتبات خيالية
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025

عملات
عملات
ولاء عبد الكريم

ينشر موقع صدي البلد أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
سعر الدولار
وصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 48.13 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع

سعر اليورو
بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.24 جنيه للشراء و 56.41 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني 
سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نخو 65.06 جنيه للشراء و 65.25 جنيه للبيع

الدولار الكندي
سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.66 جنيه للشراء و 34.76 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي
وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.35 جنيه للشراء و 7.55 جنيه للبيع

الكرون النرويجي 
بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.84 جنيه للشراء و 4.86 جنيه للبيع

الكرون السويدي 
سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو  5.13 جنيه للشراء و 5.14 جنيه لللبيغ

الفرنك السويسري
سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 60.2 جنيه للشراء و 60.38 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني
سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 32.53 جنيه للشراء و 32.62 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي
وصل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 31.8 جنيه للشراء و 31.89 جنيه للبيع


العملات العربية اليوم
وعلي صعيد العملات العربية حيث سجلت استقرارا مقابل الجنيه في مستهل التعاملات حيث

سعر الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي امام الجنيه نحو 12.82 جنيه للشراء و 12.86 جنيه للبيع

الدينار الكويتي 
سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 157.5 جنيه للشراء و 158.01 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي
بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 13.1 جنيه للشراء و 13.14 جنيه للبيع

الدينار البحريني
وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 127.65 جنيه للشراء و 128.03 جنيه للبيع

الريال العماني
بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 125 جنيه للشراء و 125.37 جنيه للبيع

الريال القطري
وصل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.19 جنيه للشراء و 13.35 جنيه للبيع

الدينار الأردني
سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 67.79 جنيه للشراء و 68.17 جنيه للبيع

العملات العملات الأجنبية أسعار العملات سعر الدولار الجنيه الإسترليني اليورو الدولار سعر الريال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

إضافة المواليد 2025.. كل ما تريد معرفته عن استمارة التموين الجديدة

تشارلي كيرك

مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: هذا الأمر من أعظم عجائب القرآن .. فيديو

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يشكل لجنة لدراسة مشروع إنشاء متحف التراث العلمي

شيخ الأزهر

الأزهر يتجه لإنشاء متحف علمي لتوثيق إنجازات علماء المسلمين

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد