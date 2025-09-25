قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث سياسي: إدارة ترامب بلا استراتيجية واضحة للشرق الأوسط
مصر تؤكد التزامها بوحدة إفريقيا وتدعو لتمويل مستدام لعمليات حفظ السلام
الأعمال المنجية من عذاب القبر.. 7 أسباب طريقك للنجاة
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بعيد الطوباوية إميلي جاملان
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أنتم تتحدثون عن سوريا .. لماذا ذهبتم 400 كم للداخل ؟ اتركوها وشأنها
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية .. الناس يطردون والأطفال يموتون جوعًا أي ضمير يقبل هذا ؟!
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
بابا الفاتيكان: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة نحو السلام.. وإسرائيل لا تُصغي
أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب
أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودون المنطقة للهاوية
اقتصاد

الدينار الكويتي بـ 158.31 جنيه.. أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

تباينت أسعار العملات العربية في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الجاري ارتفاعا وهبوطا بشكل طفيف.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية في مصر مستهل اليوم الخميس 25-9-2025 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 25-9-2025:

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:

سعر الشراء: 157.21 جنيهًا.

سعر البيع: 158.31 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:

سعر الشراء: 12.78 جنيه.

سعر البيع: 12.85 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:

سعر الشراء: 13.09 جنيه.

سعر البيع: 13.13 جنيه.

وسجل  سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:

سعر الشراء: 126.34 جنيه

سعر البيع : 127.92 جنيه

وصل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:

سعر الشراء: 12.21 جنيه.

سعر البيع: 13.22 جنيه.

وبلغ الدينار الأردني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 25-9-2025:

سعر الشراء:67.45جنيه.

سعر البيع: 68.19 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25-9-2025:

سعر الشراء: 123.77جنيه.

سعر البيع: 125.27 جنيه.

العرض والطلب 

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويُعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.

