بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تفاصيل خبر تأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تابع باهتمام بالغ الفيديو الذي تم تداوله بشأن وجود عجز صارخ في المعلمين في مدرسة الشهيد جندي مجند مصطفي هاني عبدالحميد بتونا الجبل الابتدائية بإدارة ملوى التعليمية بمحافظة المنيا

وعلم موقع صدى البلد انه على الفور تواصل وزير التربية والتعليم مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا و وجه بحل الازمة فورا

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم انه بالفعل بدأ حل المشكلة من اليوم وانتظمت الدراسة في المدرسة المذكورة

وكان قد شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لفيديو يستغيث مصوره بالمسئولين عن التعليم ، بسبب وجود أزمة في مدرسة الشهيد جندي مجند مصطفي هاني عبدالحميد بتونا الجبل الابتدائية بإدارة ملوى التعليمية بمحافظة المنيا.