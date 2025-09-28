حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمنشور مدعوم بصورة مفبركة تم تداوله بأحد الحسابات من خارج البلاد بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بإستبعاد مالك كوكو آند أس من قائمة الإتهام من إحدى القضايا الجنائية الخاصة بسرقة أجهزة تابلت مملوكة لوزارة التربية والتعليم بزعم صلته بمسئولى وزارة الداخلية.

حقيقة إستبعاد أحد المتهمين من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه خلال شهر سبتمبر عام 2024 تبلغ لمديرية أمن الجيزة من أحد مسئولى وزارة التربية والتعليم بإكتشافه سرقة عدد 1179 جهاز تابلت أثناء أعمال الجرد بمخزن تابع لوزارة التربية والتعليم.. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة، وتبين قيامهم ببيع تلك الأجهزة لعدد من العملاء سيئى النية "من ضمنهم الوارد إسمه بالمنشور" (وقد تم نشر خبر بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بتفصيلات الواقعة بتاريخ 16/9/2024) وتولت النيابة العامة التحقيقات فى حينه، وقيدت القضية برقم 16/2024 جنايات عسكرية، حيث ضمت قائمة الإتهام 10 أشخاص ليس من ضمنهم الشخص الظاهر بالصورة، وصدرت أحكام نهائية ضد المتهمين.

سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجة تلك الإدعاءات الكاذبة.