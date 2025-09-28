«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

زاد البحث خلال الفترة الماضية عن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، مع قرب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر انعقاده مع بداية شهر أكتوبر المقبل، لإقرار الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، والتي وصفها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنها قد تكون الأخيرة قبل رفع الدعم نهائيًا عن الوقود مع استمرار دعم السولار.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن آلية التسعير التلقائي ستصبح المرجعية الوحيدة لتحديد أسعار الوقود مستقبلاً، وفق تطورات سعر خام برنت في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بما يضمن الشفافية وربط السوق المحلية بالمتغيرات العالمية.

أسعار البنزين في مصر اليوم:



وفقًا لآخر تحديثات لجنة التسعير التلقائي، جاءت أسعار البنزين في مصر اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 كما يلي:

سعر بنزين 95 اليوم: 19 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 92 اليوم: 17.25 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 80 اليوم: 15.75 جنيهًا للتر.

أسعار السولار اليوم في مصر

سعر السولار اليوم الأحد: 15.50 جنيهًا للتر.

سعر لتر الكيروسين اليوم: 15.50 جنيهًا.

سعر طن المازوت المورد: 10,500 جنيه.

سعر طن الغاز الصب: 16,000 جنيه.