منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الداخلية تيسّر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
«زيلينسكي» نرغب في إنهاء الحرب وليس إنهاء أوكرانيا
حلول جذرية.. بدء صيانة سور مجرى العيون بالتنسيق مع وزارة الآثار | صور
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي
الكواليتي والأسعار نار.. 5 تحديات تواجه الكرة المصرية بـ 2026
أخبار العالم

البرهان: النصر قادم لا محالة والمصالحة الوطنية مازالت أبوابها مشرعة

البرهان
البرهان
محمود نوفل

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفـتاح البرهـان برسالة طمأنينه إلى شعبه حيث قال " نطمئن أهلنا في كل السودان بأن النصر قادم وأن النصر سيكون حليف الشعب السوداني

جاء ذلك في كلمة له إلى الشعب السوداني بمناسبة الذكـرى الـ ٧٠ لعيد الاستـقلال المجيد – البرهــان.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني أيضا : نخوض معركة وجودية وواثقون من النصر وسنطرد التمرد والخونة من بلادنا قريبا . 
 

وقال : نطمئن أهلنا في كل مكان أن النصر قادم ، وأن النصر حليف الشعب السوداني. وأن كل من خان وطنه وباعه لن ينتصر وأن كل من جرى وراء سراب الدول التي تتحدث عن أوهام لن تتحقق في هذه الأرض. الشعب السوداني مصمم ومؤكد على أنه سينتصر. ونحن نؤكد له أننا معه في القوات المسلحة والقوات الأخرى المساندة ،نقف مع الشعب ومع ثورته ونقف معه في كل حركاته وسكناته حتى نحقق له أمنياته التي ظل يتحدث عنها في الحرية والسلام والعدالة.

وختم البرهان كلمته قائلا : التحية لأهلنا في كل مكان .. التحية للقوى السياسية المؤمنة بقضية الوطن التي ظلت تقف إلى جانب الشعب السوداني والقوات المسلحة. وأقول لهم أن الباب مازال مفتوحاً. وأن المصالحة الوطنية مازالت أبوابها مشرعة. وكل من يريد أن ينضم إلى صوت الوطن والحق نحن نرحب به ونقول له هذا الوطن فسيح وهو يسع الجميع وأننا سنعمل جاهدين على أن نؤسس لدولة السودان ونؤسس لدولة المواطنة..لكم التحية ولكم التقدير ..نصر من الله وفتح قريب.

السودان مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان عيد الاستقلال الجيش السوداني

