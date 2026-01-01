البرهان: النصر قادم لا محالة والمصالحة الوطنية مازالت أبوابها مشرعة

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفـتاح البرهـان برسالة طمأنينه إلى شعبه حيث قال " نطمئن أهلنا في كل السودان بأن النصر قادم وأن النصر سيكون حليف الشعب السوداني

جاء ذلك في كلمة له إلى الشعب السوداني بمناسبة الذكـرى الـ ٧٠ لعيد الاستـقلال المجيد – البرهــان.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني أيضا : نخوض معركة وجودية وواثقون من النصر وسنطرد التمرد والخونة من بلادنا قريبا .



وقال : نطمئن أهلنا في كل مكان أن النصر قادم ، وأن النصر حليف الشعب السوداني. وأن كل من خان وطنه وباعه لن ينتصر وأن كل من جرى وراء سراب الدول التي تتحدث عن أوهام لن تتحقق في هذه الأرض. الشعب السوداني مصمم ومؤكد على أنه سينتصر. ونحن نؤكد له أننا معه في القوات المسلحة والقوات الأخرى المساندة ،نقف مع الشعب ومع ثورته ونقف معه في كل حركاته وسكناته حتى نحقق له أمنياته التي ظل يتحدث عنها في الحرية والسلام والعدالة.

وختم البرهان كلمته قائلا : التحية لأهلنا في كل مكان .. التحية للقوى السياسية المؤمنة بقضية الوطن التي ظلت تقف إلى جانب الشعب السوداني والقوات المسلحة. وأقول لهم أن الباب مازال مفتوحاً. وأن المصالحة الوطنية مازالت أبوابها مشرعة. وكل من يريد أن ينضم إلى صوت الوطن والحق نحن نرحب به ونقول له هذا الوطن فسيح وهو يسع الجميع وأننا سنعمل جاهدين على أن نؤسس لدولة السودان ونؤسس لدولة المواطنة..لكم التحية ولكم التقدير ..نصر من الله وفتح قريب.