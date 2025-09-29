قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة؟.. الإفتاء توضح

أحمد سعيد

يتساءل بعض الناس عن حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، حيث يفضل كثيرون بعد انتهاء الدعاء مسح الوجه باليدين فهل يعد هذا الفعل من قبيل البدعة، وفي السطور التالية نتعرف على رد دار الإفتاء حول هذه المسألة الفقهية.

هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة؟

وفي هذا السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الرأي الشرعي في رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه.

في ردها، أكدت دار الإفتاء، خلال بيان سابق لها، أن رفع اليدين أثناء الدعاء ومسح الوجه بهما بعد انتهائه أمرٌ مشروعٌ ومستحبٌّ تدل عليه النصوص الشرعية وعليه العمل في المذاهب الفقهية المرعيَّة.

واستشهدت دار الإفتاء، بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَعَوتَ اللهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ» أخرجه ابن ماجه.

مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة أم سنة

وفي السياق ذاته، كانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أجابت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سؤال مضمونه هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة؟ .

وأوضحت لجنة الفتوى أن الفقهاء نصّوا على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء.

واستندت اللجنة إلى قول الشيخ النّفراوي في "الفواكه الدواني": «ويستحب أن يمسح وجهه بيديه عقبه -أي: الدعاء- كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام».

وأشارت أيضًا إلى قول الإمام النووي في "المجموع": «ومن آداب الدعاء كونه في الأوقات والأماكن والأحوال الشريفة واستقبال القبلة ورفع يديه ومسح وجهه بعد فراغه وخفض الصوت بين الجهر والمخافتة».

وأكدت اللجنة أنه بناءً على ما سبق، فإن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء جائزٌ ولا حرج فيه.

كيفية رفع اليدين عند الدعاء

ونصَّ الأئمة على تواتر أحاديث رفع اليدين عند الدعاء تواترًا معنويًّا؛ فقال الحافظ السيوطي في "تدريب الراوي" (2/ 631، ط. دار طيبة): [ومنه ما تواتر معناه؛ كأحاديث رفع اليدين في الدعاء] اهـ. وبه قال الإمام المناوي في "اليواقيت والدرر" (1/ 246، ط. مكتبة الرشد).

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 160، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويستحب رفع اليدين فيه)، وفي سائر الأدعية للاتباع.. ويجعل ظهرهما للسماء إن دعا لرفع بلاء، وعكسه إن دعا لتحصيل شيء] اهـ.

وذكرت دار الإفتاء، أنه مع تواتر الأحاديث على رفع اليدين عند الدعاء إلا أنَّ لها صورًا واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تختلف باختلاف المدعو به وحال الدعاء عند ذلك؛ فإذا كان الدعاء لطلب حاجة أو عطاء؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجه باطن كفيه إلى السماء وظهرهما إلى الأرض، وإن كان الدعاء لرفع نقمة أو دفع بلاء قلب يديه إلى الأرض وجعل ظهرهما إلى السماء.

وبناءً على ذلك: فرفع اليدين في الدعاء سنة مأثورة متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواترًا معنويًّا، ولا موضع للإنكار في ذلك، بل الأمر فيه واسع، والصواب ترك الناس فيه على سجاياهم، والعبرة في أمر الدعاء حيث يجد المسلم قلبه.

