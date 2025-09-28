قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حكم رفض العريس في الإسلام والسخرية منه.. اعرف رأي الشرع

الخطوبة
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إبراهيم من الشرقية، الذي قال: "من فترة طويلة تقدمت لخطبة فتاة وشرحت لها كل ظروفي، وكان والدها قد قال لي: 'هنكلمك لاحقًا'، انتظرت فترة طويلة ولم يتواصل أحد معي، ثم سألتهم فكانت الإجابة أن كل شيء نصيب، لاحقًا اكتشفت أنهم اتريقوا علي، فما حكم تصرف البنت وأهلها في هذا الموقف؟ وكيف يجب التعامل مع مسألة الخطوبة والرفض بطريقة إنسانية؟".

رفض العريس والسخرية منه

وقال الدكتور علي فخر، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات،ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إن أول قاعدة في مسائل الخطوبة والزواج هي التعامل بأسلوب إنساني يحترم مشاعر الطرفين.

وأضاف: "عندما يذهب العريس لمقابلة البنت أو أهلها، يجب أن تكون المقابلة بنية التعارف والاحترام، وإذا أعجب الطرفان ببعضهما يُكمل الأمر، وإذا لم يعجب أحدهما الآخر، يتم رفضه بأسلوب لائق دون التحدث عن الطرف الآخر بسلبية أو تشويه سمعته".

وأشار إلى ضرورة تحديد مدة محددة للرد بعد المقابلة سواء بالموافقة أو الرفض، لتجنب الانتظار الطويل والإحراج النفسي، موضحًا أن الحديث عن سبب الرفض يجب أن يكون في نطاق الخصوصية والأمانة، دون أن يتحول إلى فضح أو انتقاد للأهل أو البنت.

وأكد أن رفض الطرفين مبكرًا أفضل بكثير من الاستمرار في مراحل متعددة من الخطوبة أو الزواج في ظل شعور بعدم الراحة، لأن ذلك يقلّل المشاكل المستقبلية ويحمي المشاعر من الألم والإحراج.

وقال: "في النهاية كل شيء بيد الله، والنصيب يأتي في الوقت المناسب، فعلينا التصرف بحكمة وصدق منذ البداية حفاظًا على مشاعر الجميع وسلامتهم النفسية".

حكم رفض العريس

وأجاب الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال ورد اليه خلال أحد المجالس الدينية، مضمون السؤال:" تقدم لي عريس ممتاز خلقًا ودينًا لكن شكله لا يعجبني فهل يجوز أن أرفضه لهذا السبب أم أن هذا عدم قبول لنعمة الله؟.

ورد الدكتور على جمعة، قائلًا: إنه من الجائز أن ترفضه مادامت نفسها لا تقبله، لكن هذا ضد الحكمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، "وهذا ما يحدث يمشي من هنا ولا يأتيها عريس مرة أخرى".

وأشار الى أن عدم زواج البنت يسبب أضرارًا مختلفة نفسية واجتماعية وغيرها، أما لو تزوجته لدينه وخلقه فالله سبحانه وتعالى ينزل المحبة بينهما، وروى جمعة أن امرأة ذات جمال تزوجت بضرير دميم فقالوا لها لماذا تزوجتيه؟ ..فقالت قرب الوساد وطول السواد، فكان بجوارها طوال النهار والليل فحدثت بينهما الألفة.

العريس الزواج الخطوبة الخطبة رفض العريس دار الإفتاء

