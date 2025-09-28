قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

دينا أبو الخير: فترة الخطوبة أساسية لمعرفة مدى تكافؤ الزوجين.. فيديو

دينا ابو الخير
دينا ابو الخير
هاني حسين

تحدثت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، حول أهمية الرأي المتوازن للأب والأم في اختيار شريك الحياة.

وأضافت دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن تدخل الآخرين في حياة الزوجين، سواء من الأسرة أو المجتمع، قد يؤثر بشكل كبير على حياتهما، مشيرة إلى ضرورة الاتفاق على قواعد مشتركة تبنى عليها الحياة بدون تدخل خارجي.

وشددت أبو الخير، على أن فترة الخطوبة مهمة للغاية، وقالت: “ديننا العظيم جعل بين كل اتنين فترة الخطوبة، ودي على فكرة مينفعش أبدا نغفلها ولا نقول شهر واتنين وتمام خلاص، كل دا مختلف تماماً، ممكن تعرفي حد في محيط عمل غير لما تكون بتتعامل معا وتقيّميه كزوج وهو يقيمك كزوجة”.

وأشارت إلى أن التقييم يختلف بين زمالة العمل أو الدراسة وبين الشخص الذي يتقدم رسميًا للزواج، موضحة أن التكافؤ في التعليم والخبرات والبيئة الاجتماعية أمر أساسي لاستقرار الحياة الزوجية، قائلة: “التكافؤ مهم ومطلوب… هيساعد في حياة افضل وفي استقرار افضل عن اني اخوض تجربة فيها من عدم التكافؤ وتحمل عقبتها”.

وعن اختلاف المستويات التعليمية والمهنية، قالت أبو الخير: “التعليم الجامعي هو مش متعلم حتى للمرحلة الثانوية… شهادات بخبرات بياخدها بمجال عمل ممكن يغير من الأمور اللي هو نقصت عنده في العلم… كل إنسان لي نصيب من المهنة اللي هو فيها ومن المجتمع اللي هو طلع فيه”.

