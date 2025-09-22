دينا أبو الخير: الطلاق تشريع إلهي ينبغي الالتزام بآدابه وعدم الاستهانة به

أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير أن الطلاق تشريع من رب العالمين، مؤكدة ضرورة إدراك أنه أمر إلهي يستوجب التعامل معه بجدية كاملة، بعيدًا عن الاستهانة أو الاستخدام المسيء.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن من صور الإساءة الشائعة في المجتمع إطلاق الطلاق على أتفه الأمور أو استخدامه كتهديد دائم بعبارات مثل "لو خرجتِ سأطلقك" أو "أنتِ طالق إن فعلتِ كذا"، مشددة على أن هذه الممارسات مخالفة لتعاليم الشرع.

وأوضحت أن فهم الطلاق يستلزم التعرف على آدابه كما نتعلم آداب الزواج، مشيرة إلى أن القرآن الكريم وضع قواعد واضحة في سورة البقرة وغيرها، حيث قال الله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، ما يدل على أن الطلاق له ضوابط وعدد محدد وليس أمرًا مطلقًا بلا قيود.

وأضافت أن القرآن الكريم حين تحدث عن الطلاق أرسى خُلقًا عظيمًا وهو خلق التقوى، الذي يعني إحسان التعامل بين الزوجين حتى في حالة الانفصال، مع التمسك بقوله تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم".

وشددت أبو الخير على أن الطلاق ليس محرمًا إذا استحالت العشرة بين الزوجين، بل هو نعمة من نعم الله لحماية الأسر من الانهيار والمشكلات المستمرة، موضحة أن البقاء في علاقة مليئة بالخلافات قد يؤدي إلى أمراض ومآسٍ تصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء أو الجرائم، وهو ما يخالف مقاصد الشريعة.