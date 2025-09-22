قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين
مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة
ترامب في ورطة بسبب 50 ألف دولار.. ماذا حدث ؟
توك شو

دينا أبو الخير: الطلاق تشريع إلهي ينبغي الالتزام بآدابه وعدم الاستهانة به

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
عبد الخالق صلاح

أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير أن الطلاق تشريع من رب العالمين، مؤكدة ضرورة إدراك أنه أمر إلهي يستوجب التعامل معه بجدية كاملة، بعيدًا عن الاستهانة أو الاستخدام المسيء.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن من صور الإساءة الشائعة في المجتمع إطلاق الطلاق على أتفه الأمور أو استخدامه كتهديد دائم بعبارات مثل "لو خرجتِ سأطلقك" أو "أنتِ طالق إن فعلتِ كذا"، مشددة على أن هذه الممارسات مخالفة لتعاليم الشرع.

وأوضحت أن فهم الطلاق يستلزم التعرف على آدابه كما نتعلم آداب الزواج، مشيرة إلى أن القرآن الكريم وضع قواعد واضحة في سورة البقرة وغيرها، حيث قال الله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، ما يدل على أن الطلاق له ضوابط وعدد محدد وليس أمرًا مطلقًا بلا قيود.

وأضافت أن القرآن الكريم حين تحدث عن الطلاق أرسى خُلقًا عظيمًا وهو خلق التقوى، الذي يعني إحسان التعامل بين الزوجين حتى في حالة الانفصال، مع التمسك بقوله تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم".

وشددت أبو الخير على أن الطلاق ليس محرمًا إذا استحالت العشرة بين الزوجين، بل هو نعمة من نعم الله لحماية الأسر من الانهيار والمشكلات المستمرة، موضحة أن البقاء في علاقة مليئة بالخلافات قد يؤدي إلى أمراض ومآسٍ تصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء أو الجرائم، وهو ما يخالف مقاصد الشريعة.

