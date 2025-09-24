قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
توك شو

دينا أبو الخير: الطلاق قد يكون ضرورة لإنهاء المعاناة بين الزوجين

إسراء صبري

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن الطلاق يُعد في بعض الحالات ضرورة لابد منها، إذ شرعه الله تعالى رحمة بعباده حين تستحيل العِشرة وتستمر المعاناة بين الزوجين.

وأضافت أبو الخير، خلال برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة صدى البلد، أن الطلاق ليس دائمًا أمرًا سلبيًا، بل قد يكون حلًا يرفع الضرر ويُنهي حياة مليئة بالمشقة، حتى وإن كانت العلاقة تقوم على قدر من المودة والحب.

وأوضحت أن التشريع الإسلامي جعل الطلاق مخرجًا رحيمًا يحقق مصلحة الطرفين، ويعيد التوازن لحياتهما حين يصبح استمرار الزواج غير ممكن.

وأكدت أن من مقاصد الزواج الشرعية إنجاب الأبناء، لقوله تعالى: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا"، لافتة إلى أن حب الذرية أمر فطري، لكن قد يقدّر الله تعالى حرمان بعض الأزواج منها كنوع من الابتلاء.

 

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

قيام الليل

صلاة قيام الليل.. أمين الفتوى يكشف فضلها وعدد ركعاتها

وكيل المعاهد الأزهرية

محل دراسة.. وكيل المعاهد الأزهرية: سنعلن موقفنا من نظام البكالوريا قريبًا

د. محمود شلبي

حكم ترك صلاة العشاء والتكاسل عنها لظروف العمل .. الإفتاء توضح

بالصور

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

وصفة جديدة.. طريقة عمل المحشي المشكل

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

