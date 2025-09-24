دينا أبو الخير: الطلاق قد يكون ضرورة لإنهاء المعاناة بين الزوجين

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن الطلاق يُعد في بعض الحالات ضرورة لابد منها، إذ شرعه الله تعالى رحمة بعباده حين تستحيل العِشرة وتستمر المعاناة بين الزوجين.

وأضافت أبو الخير، خلال برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة صدى البلد، أن الطلاق ليس دائمًا أمرًا سلبيًا، بل قد يكون حلًا يرفع الضرر ويُنهي حياة مليئة بالمشقة، حتى وإن كانت العلاقة تقوم على قدر من المودة والحب.

وأوضحت أن التشريع الإسلامي جعل الطلاق مخرجًا رحيمًا يحقق مصلحة الطرفين، ويعيد التوازن لحياتهما حين يصبح استمرار الزواج غير ممكن.



وأكدت أن من مقاصد الزواج الشرعية إنجاب الأبناء، لقوله تعالى: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا"، لافتة إلى أن حب الذرية أمر فطري، لكن قد يقدّر الله تعالى حرمان بعض الأزواج منها كنوع من الابتلاء.



