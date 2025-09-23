رسالة مفيدة شيحة لأهل مسلم بعد طلاقه خلال أربعة أشهر من الزواج

علّقت الإعلامية مفيدة شيحة على أزمة المطرب مسلم وزوجته بعد مرور أربعة أشهر فقط على الزواج، مشيرةً إلى أن الأمر شكّل مفاجأة للجميع.

وقالت مقدمة برنامج الستات المذاع عبر قناة النهار وان مساء اليوم الثلاثاء: “بلاش التسرع في فكرة الطلاق، وعرفنا أن اللي حصل كان بسبب تدخل الأهل، وبلاش الأهل يعملوا كده في ولادهم.”

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة ، أن : “تدخل الطرف الثالث ممكن يكون منحازًا بقوة وبدون حكمة، ورسالتي للأهل: إيه اللي بنتي هتستفيده بعد أربعة أشهر جواز؟ ممكن ندي فرصة أخرى.”

واختتمت الإعلامية مفيدة شيحة: “في ناس عمالة تولّع الدنيا لحد ما تم إجبار الزوجين على الانفصال والذهاب للطلاق.”