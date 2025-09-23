قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدعو لتدمير الأسلحة البيولوجية ووقف تطوير النووية
بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت
أبو العينين: التاريخ سيسجل الموقف البطولي الشريف للدولة المصرية وقائدها في الحفاظ على أرض فلسطين
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة العامة تختتم فعاليات دورة تدريبية بجمهورية الصين الشعبية

وفد النيابة
وفد النيابة
محمد عبدالله

نظَّمت إدارة التفتيش القضائي مشاركة وفد مكون من عشرة أعضاء من النيابة العامة المصرية في دورة تدريبية بجمهورية الصين الشعبية، عُقدت خلال الفترة من الخامس حتى الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري.


وانعقدت فعاليات الدورة التدريبية في ثلاث مدن بجمهورية الصين، شملت مدينتي شانغشا وتشانغجياجيي بمقاطعة هونان، ومدينة شنغهاي، حيث جرى عقد لقاءات رسمية مع المدعي العام لمقاطعة هونان، ومديري النيابات بالمقاطعة، وأمين عام نيابة شنغهاي. كما استمع الوفد إلى محاضرات من الجانب الصيني تناولت اختصاصات النيابة العامة الصينية ونظام عملها، فيما قدم الوفد المصري محاضرة لأعضاء النيابة العامة الصينية استعرض خلالها اختصاصات النيابة العامة المصرية وهيكلها التنظيمي، وتبادل الطرفان النقاش حول النظامين القضائيين.

وشمل البرنامج التدريبي جانبًا ثقافيًا وترفيهيًا، تمثل في زيارة جامعة شيانغتان، وأكاديمية يولو، ومتحف مقاطعة هونان، ومتحف الأرز، ومبنى الإذاعة والتلفزيون بمقاطعة هونان، وشركة IFLYTEK للذكاء الاصطناعي، فضلًا عن جولات بعدد من المعالم السياحية بجمهورية الصين الشعبية.

تأتي تلك الدورة التدريبية في إطار حرص النيابة العامة المصرية على التوسع في آفاق التعاون الدولي مع النيابات العامة في مختلف دول العالم، ومع النيابة العامة الصينية بصفة خاصة، والتعرف على النظام القضائي الصيني، والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال التحقيقات الجنائية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

يأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وتلبية لدعوة النيابة الشعبية العليا لجمهورية الصين.

إدارة التفتيش القضائي النيابة العامة المصرية جمهورية الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

يوسف الديب

إحالة 45 من العاملين بمدرسة أبوحمص الصناعية بالبحيرة للشؤون القانونية لتأخرهم عن العمل

رفع الاشغالات بأسوان

محافظ أسوان يوجه لرفع المخلفات والتراكمات الناتجة من الحملات المكثفة

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

مدير تعليم قنا يفاجئ 4 مدراس بمرور ميداني فى أول أسبوع دراسى.. صور

بالصور

بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت

كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

ادوية الحمل
ادوية الحمل
ادوية الحمل

فيديو

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد