الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

أوهمه بشراء سلاح .. الإعدام لـ عامل قتل شابا للاستيلاء على أمواله بأسيوط

محكمة
محكمة
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، عاملا، بالإعدام شنقا ،لقيامه باستدراج شابا إلى إحدى الطرق الفرعية بحجة شراء سلاح والتخلص منه للاستيلاء على أمواله بمركز ديروط بأسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان الرئيس بالمحكمة، و راضي محمود أحمد نائب رئيس المحكمة و أمانة سر محمد عبد الحميد و أحمد عبد العال.

العثور على جثة ملقاة بطريق فرعية 


تعود وقائع القضية رقم 11077 لسنة 2025 جنايات مركز ديروط، إلى ورود بلاغا لمركز شرطة ديروط من الأهالي بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الزيات بقرية الحوطا الشرقية وبها طلقات نارية.
انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة لشاب يدعى " إسلام . ع . أ " في العقد الثالث من عمره وبها طلقات نارية وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي.

تشكيل فريق بحث 


و أمر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، بتشكيل فريق من البحث برئاسة مدير المباحث الجنائية بالمديرية وقيادة الرائد محمد خالد حسن معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط لكشف ملابسات الحادث وتحديد مرتكبيه .


وتوصلت تحريات الرائد محمد خالد حسن معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط إلى أن وراء ارتكب الواقعة " صبري . م . ط "18 عاما، مقيم قرية الحوطا الشرقية.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بالاتفاق على بيع قطعة سلاح للمجني عليه وقام المتهم باستدراج المجني عليه إلى إحدى الطرق الفرعية وأطلق صوبه أعيرة نارية مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته بهدف الاستيلاء على المبلغ المالي الذي كان بحوزة المجني عليه .

