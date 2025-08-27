محافظ أسيوط يحيل واقعة تسمم 16 شخصًا بأحد الأفراح للتحقيق ويوجه برعاية المصابين

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إحالة واقعة الاشتباه في تسمم 16 شخصًا أثناء حضورهم أحد الأفراح بإحدى قاعات المناسبات بمدينة أسيوط، للتحقيق العاجل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة يتم رصدها، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير يهدد صحة وسلامة المواطنين.

وكانت غرفة العمليات بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بظهور أعراض مغص وقيء على عدد من المدعوين بحفل زفاف، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، حيث تم تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وكلف محافظ اسيوط، على الفور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، بزيارة المصابين بالمستشفى والاطمئنان على حالتهم الصحية، يرافقه الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، حيث تبين استقرار حالة جميع المصابين وخروجهم من المستشفى بعد تحسنهم.

أخذ عينات من الأطعمة المقدمة وفحص الموقع بالكامل

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بإرسال فريق الاستجابة السريعة إلى القاعة محل الواقعة، لأخذ عينات من الأطعمة المقدمة وفحص الموقع بالكامل، بالإضافة إلى سحب عينات من القيء وتحليلها في المعامل المركزية للوقوف على أسباب الإصابة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن صحة المواطن أولوية قصوى، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على قاعات المناسبات والمنشآت الغذائية، حفاظًا على سلامة المواطنين.