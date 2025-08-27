تحالف علمي بين أسيوط وأسوان لبرامج الدراسات العليا .. تعاون يختصر المسافات

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن خطوة جديدة تعزز التكامل الأكاديمي بين جامعات جنوب الصعيد قد تحققت، في ظل توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

حيث شهدت جامعة أسيوط توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي أسيوط وأسوان في مجال برامج الدراسات العليا الأكاديمية بكلية التجارة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وذلك في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تخفيف أعباء السفر عن الباحثين، ورفع كفاءتهم البحثية والعلمية، عبر تنفيذ برامج الماجستير والدكتوراه المقدمة من كلية التجارة بجامعة أسيوط، بمشاركة نظيرتها في جامعة أسوان، على أن تُعقد هذه البرامج بمقر كلية التجارة بجامعة أسوان.

من جانبه، ثمّن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت التعاون مع جامعة أسيوط، التي وصفها بالجامعة الأم لجامعات الصعيد، معتبرًا هذا التعاون نموذجًا يُحتذى به في التكامل العلمي والمؤسسي، ومؤكدًا أنه يسهم في تطوير منظومة الدراسات العليا وخدمة البيئة المحيطة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن هذا التعاون يعكس التزام الجامعتين برسالتهما في دعم المجتمع وخدمة قضايا التنمية في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعزز القدرات البحثية لدى طلاب الدراسات العليا، ويفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية بين المؤسستين.

وأوضح الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط، أن البروتوكول الجديد يأتي استكمالًا لبروتوكول سابق تم توقيعه عام 2023، والذي تناول التعاون في مجال الدراسات العليا المهنية، وحقق نجاحًا ملحوظًا من حيث الإقبال والمردود الأكاديمي.

كما أوضح الدكتور حسن الشقطي، عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، أن البروتوكول ينص على التزامات واضحة بين الطرفين؛ حيث توفر جامعة أسيوط اللوائح الدراسية والنماذج المعتمدة وأعضاء هيئة تدريس بنسبة لا تقل عن 20%، إلى جانب الاستشارات الفنية، بينما تتولى جامعة أسوان الجوانب التنفيذية من تجهيز القاعات الدراسية، وإدارة القبول والتسجيل، والدعم الإداري، فضلًا عن المشاركة بأعضاء هيئة تدريس بنسبة لا تتجاوز 50%، وتسويق البرامج للدارسين. كما نص الاتفاق على تقاسم العوائد المالية مناصفة، وتبلغ مدة البروتوكول أربع سنوات قابلة للتجديد.

وشهد توقيع البروتوكول عدد من القيادات الأكاديمية والقانونية من كلا الجامعتين، من بينهم المستشار عبد الرازق عثمان، والدكتور دويب صابر، والدكتور وليد علام، والدكتور وليد صديق، إلى جانب الدكتور علاء عبد الحفيظ.

وعلى هامش الزيارة، شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت كمناقش خارجي في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، بعنوان: "السعة والمكان الأمثل للمخزنات الهجينة للطاقة لتحسين أداء نظام توزيع متصل بالشبكة الكهربية ومدعَّم بمصادر الطاقة الفوتوفولتية والرياح"، والتي قدمها المهندس محمود رفعت الغزالي، تحت إشراف نخبة من الأساتذة من جامعات أسيوط والقاهرة، إلى جانب خبراء من القطاع الصناعي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجامعتين لتعزيز البحث العلمي وربط نتائجه بالتحديات الفعلية التي تواجه المجتمع، بما يسهم في تحسين جودة التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.