قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش هعرف أعوضها تاني.. أول تعليق من مسلم بعد طلاقه من يارا تامر

مسلم
مسلم
تقى الجيزاوي

تحدث مطرب المهرجانات مسلم على ازمته مع أسرته وأنهم تسببوا فى انفصاله عن زوجته يارا تامر بعد ان تحدثوا عنها بشكل سلبي.

وقال مسلم خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ، انه كان يعاني طوال الوقت من مشاكل بينه وبين زوجته بسبب اهله الذى كانوا السبب الرئيسي فى انفصاله من زوجته يارا تامر بعد ان ظهروا فى عدة فيديوهات يشنوا هجوما عليها بدون سبب ، وأنه كان طوال الوقت يجبر زوجته على السكوت وعدم الرد لكنه تعرض للظلم من اخواته.

ووجه مسلم رسالة مؤثرة لوالدته ، معلقة: “انا بحبك وماليش غيرك وربنا وصاني عليكي لكن بجد اخواتي ظلموني وانا مش مسامحهم ومش هقول غير ربنا يهديهم لأن البنى ادمة اللى ضاعت دى انا مش هعرف اعوضها تاني”.

طلاق مسلم ويارا تامر

وأعلن المطرب مسلم انفصاله عن زوجته يارا تامر ، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال مسلم :" تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل اهلي وفضحتني قدام الناس حسبي الله ونعم الوكيل ف اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت ف السمعة والشرف والاعراض وحلم وحدها انها تعيش مبسوطة لا اكتر ولا اقل ومش مسامح اختي ولا امي ولا اخواتي كلهم بجد علي كل حاجة وصلوني ليها انا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا اووي علي الظروف.

اول تعليق من يارا تامر بعد انفصالها عن مسلم

وعلقت يارا تامر، طليقة مطرب المهرجانات مسلم، على الطلاق.

وكتبت يارا عبر حسابها على فيسبوك: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربنا ينتقم منكم وأنا عارفة اني مكنتش المفروض اطلع اتكلم بس أنا معنديش حاجة أغلى من كرامتي، وشرفي قدام الناس وأنا اهو بعدت يمكن ترتاحوا وتسيبوني في حالي”.

وتابعت: “للعلم من يوم ما اتجوزت مسلم كانت هيا دي مشكلنا غير كدة مكنش في اي مشاكل وعمره ما زعلني وكان دايما واقف في ضهري بس انا اتظلمت كتير ومش مسامحة”.

مسلم يارا تامر طلاق يارا ومسلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

النادي الأهلي

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

ترشيحاتنا

أهلى جدة

كأس إنتركونتيننتال.. أهلي جدة يدرك التعادل أمام بيراميدز من علامة الجزاء

ياسر إبراهيم

إعلامي شهير لياسر إبراهيم : عاوز جايزة المباراة إزاي وانت داخل فيك جونين

فيستون مايلي

كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يتقدم على أهلى جدة بهدف فيستون مايلي

بالصور

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول رقائق البطاطس يوميًا؟ مخاطر صادمة

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

مشروب شباب الجامعة.. اعرف فوائد الماتشا للصحة

الماتشا
الماتشا
الماتشا

فوائد غير متوقعة عند استخدام زيت الأرجان للشعر.. يعالج 7 مشاكل خطيرة

زيت الأرجان
زيت الأرجان
زيت الأرجان

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد