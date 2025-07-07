"مكنتش متخيل إن في حد يأذي حد بـ الطرق دي.. مسلم يكشف تعرضه لأزمة صحية

كشف مطرب المهرجانات مسلم، عن تعرضه لوعكات صحية عديدة، بدون معرفة السبب الرئيسي، معبرا عن يأسه وألمه الشديد.

وكتب مسلم “ستوري” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "مكنتش متخيل ان في حد يأذي حد ب الطرق دي بجد حسبي اللّٰه ونعم الوكيل انا حقيقي كل يوم ف مستشفي شكل وعمل رسم قلب وعمل كل حاجه وميظهرش حاجه في الكشف طب من ايه الطب نفسه مش عارف يشخص حالتي، يارب انت اقوي من اي حاجه وانت عارف اني انسان نضيف ومليش في الأذيه ولا اعرف العدوان، اقف جمبي وحق لا اله الا اللّٰه لاقف جمب اي حد يحتاج حاجه مني وأكون فالمقدره عليها هعملها يارب".

اعتذار رسمي

وتقدم المطرب مسلم باعتذار رسمي إلى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما بسبب تصريحات مسلم السابقة.



ونشر مسلم مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستجرام” أكد فيه أن ما صدر عنه كان نابعًا من شعوره بالوحدة والضغط النفسي خلال فترة مرضه وتوقفه عن الغناء.



وأوضح أنه لم يوجه أي إساءة مباشرة، بل اكتفى بالدعاء “حسبي الله ونعم الوكيل” وقت شعوره بالضيق.



وأعرب مسلم عن أمله في أن يتمكن من استئناف عمله الفني مثل زملائه، مؤكدًا تقديره واحترامه للنقيب مصطفى كامل، معتبراً نفسه كابن له.