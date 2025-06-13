العين صابتهم| مسلم وزوجته في المستشفى.. إيه اللي حصلهم؟

تصدر المطرب مسلم وزوجته يارا تامر محركات البحث، خلال الساعات الماضية بسبب تعرضهم لوعكة صحية مفاجأة دخلوا على إثرها المستشفى.

ونشرت يارا تامر، صورة لمسلم من المستشفى عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: "لاحول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا بليل وهو يتعب الصبح بالشكل ده، لا اعتراض على قضاء الله بس والله احنا تعبنا ادعو لمسلم عشان تعبان أوي، والله قلبي واجعني عليه احنا ملناش غير بعض واحنا الاتنين تعبنا جدا، يقال أن دعاء اربعين شخص غريب لقضاء الحاجة مستجاب، لذا أرجو منكم دعوة بالشفاء وفك الكرب".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي: