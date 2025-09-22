خطيبتي لا تصلي هل أفسخ الخطوبة.. اعرف رأي الدين في المسألة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إبراهيم من بني سويف، يقول فيه: "خطيبتي لا تصلي، وقد نصحتها أكثر من مرة، فهل هذا مبرر كافٍ لفسخ الخطوبة؟".

وقال الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح، إن على السائل أن يستخير الله سبحانه وتعالى، فالاستخارة سبيل يفتح الله به على العبد ما فيه الخير والرشاد.

وأضاف أن النصيحة واجبة، وينبغي أن يداوم عليها السائل حتى لو جعلها شرطًا من شروط الزواج.

وأوضح أن الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله.

وأكد أن الصلاة سبب بركة الحياة والمثول بين يدي الله تعالى الذي أمر بها فقال: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا".

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن فترة الخطوبة فرصة لكل طرف ليتأكد من صلاح الطرف الآخر لحياته، وأن من حق الخاطب أن يشترط ما يراه مناسبًا لحياته المستقبلية مثل اشتراط الصلاة كما يشترط مكان السكن أو غيره.

حكم الزواج من شخص مقصر في الصلاة

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة الركن الأعظم في الإسلام وهى الصلة بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى، وكلما كان الإنسان مدركا قيمتها ومواظبا عليها كان ذلك أقرب له عند الله وأصلح لحاله.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان، فى إجابته عن سؤال «تقدم لى شخص ومقصر فى الصلاة هل أقبل به زوجًا؟»، أنه لا يرفض الخاطب بسبب هذا الأمر وإنما عليكِ أن تحاولى معه بالحكمة والموعظة الحسنة والأخذ بيده لقوله تعالى "وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ".

وأشار إلى أنه "إذا تقدم شاب لا يصلى أو غير ملتزم فى الصلاة فلا ترفضيه بسبب هذا الأمر بل عليكِ أن تشجعيه، فلو تم رفض كل شخص غير ملتزم او مقصر فى الصلاة لن تتزوج الكثير من الفتيات، فيجب علينا عندما نجد شخصا كهذا أن نقف بجانبه فربما يصلح الله حاله".