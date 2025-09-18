بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

تصدرت المخرجة إيناس الدغيدي خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ان ترددت انباء عن زواجها من شخص مصري يعيش في روسيا، وانتشرت دعوة لحفل زفافها.

تفاصيل زواج إيناس الدغيدي:

الحفل بحسب الدعوة من المقرر ان يقام يوم 14 اكتوبر المقبل، في احد الفنادق الكبري علي شخص يدعي أحمد، وهو من خارج الوسط الفني.



المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي تبلغ من العمر 70 عامًر بحسب ما اعلنت في احدي البرامج اللبنانية، تزوجت مرة وحيدة من طبيب اسنان شهير يدعي نبيل معوض، وهو والد ابنتها الوحيدة حبيبة، واستمرت الزيجة لما يقرب من 30 عامًا، وانفصلا بسبب الملل الزوجي بحسب تصريحاتها.

عدد زيجات إيناس الدغيدي:

الزوج الاول للمخرجة إيناس الدغيدي كان مسيحي الديانه، وقد اعتنق الدين الاسلامي من اجل الزواج منها، وقد رفض والدها حضور عقد القراءن، حيث كشفت في احدي حوارتها التليفزيونية ان طليقها لم يدخل منزل والدها الا في جنازته.

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، في احدي البرامج التليفزيونية عن رأيها في الحب ، مؤكده انه لايستمر اكثر من 4 سنوات، اذا كان حقيقي.

ايناس الدغيدي اعلنت مؤخرا، ان بعض الاصدقاء كان يريدون في بداية مشوار الفني ان تتزوج من الفنان محمود عبد العزيز، الا ان الامر لم يتم.

ايناس الدغيدي ، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1953 لاب كان يعمل مدرس لغة عربية ودين، تخرجت من المعهد العالي للسينما في عام 1975، عملت في البداية كمساعد مخرج في عدة أفلام منها أفواه وأرانب عام 1977.

اخرجت فيلمها الأول عفواً أيها القانون عام 1985، لتتوالى بعد ذلك أعمالها والتي شاركت في بعضها بالتأليف مثل فيلم (مذكرات مراهقة) عام 2001، أو بالتمثيل مثل كفيلم امرأة واحدة لا تكفي عام 1990، من أبرز أعمالها أيضاً لحم رخيص، دانتيلا، استاكوزا .

عرف عن الفنانة إيناس الدغيدي بالجرأة سواء في تصريحاتها و او الموضوعات التي تناولها في افلامها، حيث اعتادت الاثارة من خلالها تصرحاتها ومنها عن الحجاب والمساكنة.