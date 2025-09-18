أوتوستراد تطلق كليب "بسحب كلامي".. فيديو وصور

أطلقت فرقة أوتوستراد الأردنية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "بسحب كلامي"، وذلك عبر فيديو كليب جديد تم طرحه على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويمثل الكليب تجربة خاصة للفرقة، كونه أول عمل مصور لها في مصر، حيث جرى تصويره بالكامل في منطقة دهشور بالجيزة، تحت إدارة المخرج أحمد القيعي ومدير التصوير أحمد بشاري، فيما تولى إنتاجه ميشيل مكرم Rubik’s Film، بدعم من مدل بيست MDL Beast.

موسيقيًا، تقدم أوتوستراد مزيجها المعتاد بروح عصرية جديدة، إذ تستعيد من خلال الأغنية أجواء عملها الشهير "استنى شوي"، مع تعاونها لأول مرة مع الموزع الموسيقي ناصر البشير.

وتعد "بسحب كلامي" ثاني إصدارات ألبوم أوتوستراد الجديد "كوكبي"، حيث تنسج كلماتها وموسيقاها مشاعر الحنين وصعوبة البوح، مستحضرة صورًا شعرية عن السفر والذكريات، في محاولة للتمسك بخيوط الأمل واستعادة لحظات السعادة، كما تتناول الأغنية مفهوم التراجع عن الكلام ولملمة الأفكار والندم على ما مضى، وعدم السماح لآراء الناس والظروف لتدمير العلاقة بين الحبيبين.



وتعتبر فرقة أوتوستراد من أبرز التجارب الموسيقية المستقلة في العالم العربي، إذ انطلقت من العاصمة الأردنية عمان قبل أكثر من 18 عامًا، وقدمت خلال مسيرتها ألبومات "نيتروجين" "في أوتوستراد" و "تراثي"، إلى جانب مجموعة من الأغاني التي رسخت مكانتها على الساحة مثل "راحت يا خال"، "أنا بكرا معطل" و "ألبير".