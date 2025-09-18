قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: نتوقع تمويلاً أوروبياً بقيمة 2.9 مليار يورو لشراء أسلحة أمريكية
عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك
وزير الاتصالات: بدء تصدير أجهزة المحمول المصرية بكميات كبيرة العام المقبل
أكل الشارع السبب.. جمال شعبان يعلن مفاجأة عن إصابة إمام عاشور بفيروس A
خبير: العالم مهدد بالركود بسبب سياسات ترامب.. والذهب الملاذ الآمن
رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025
الدوري المصري.. صافرة وفا تدير مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أوباما يحذر من "منعطف حاسم" في أمريكا بعد مقتل تشارلي كيرك
آلاف المتظاهرين في لندن يحتجون على زيارة ترامب ومواقفه من غزة
وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية في زيارة لتعزيز الشراكة التاريخية
الأهلي يدرس فصل الإدارة التنفيذية.. ميدو يكشف التفاصيل
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
أوتوستراد تطلق كليب "بسحب كلامي".. فيديو وصور

أوتوستراد
أوتوستراد
أطلقت فرقة أوتوستراد الأردنية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "بسحب كلامي"، وذلك عبر فيديو كليب جديد تم طرحه على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويمثل الكليب تجربة خاصة للفرقة، كونه أول عمل مصور لها في مصر، حيث جرى تصويره بالكامل في منطقة دهشور بالجيزة، تحت إدارة المخرج أحمد القيعي ومدير التصوير أحمد بشاري، فيما تولى إنتاجه ميشيل مكرم Rubik’s Film، بدعم من مدل بيست MDL Beast.

موسيقيًا، تقدم أوتوستراد مزيجها المعتاد بروح عصرية جديدة، إذ تستعيد من خلال الأغنية أجواء عملها الشهير "استنى شوي"، مع تعاونها لأول مرة مع الموزع الموسيقي ناصر البشير.

وتعد "بسحب كلامي" ثاني إصدارات ألبوم أوتوستراد الجديد "كوكبي"، حيث تنسج كلماتها وموسيقاها مشاعر الحنين وصعوبة البوح، مستحضرة صورًا شعرية عن السفر والذكريات، في محاولة للتمسك بخيوط الأمل واستعادة لحظات السعادة، كما تتناول الأغنية مفهوم التراجع عن الكلام ولملمة الأفكار والندم على ما مضى، وعدم السماح لآراء الناس والظروف لتدمير العلاقة بين الحبيبين.


وتعتبر فرقة أوتوستراد من أبرز التجارب الموسيقية المستقلة في العالم العربي، إذ انطلقت من العاصمة الأردنية عمان قبل أكثر من 18 عامًا، وقدمت خلال مسيرتها ألبومات "نيتروجين" "في أوتوستراد" و "تراثي"، إلى جانب مجموعة من الأغاني التي رسخت مكانتها على الساحة مثل "راحت يا خال"، "أنا بكرا معطل" و "ألبير".

أوتوستراد فريق أوتوستراد أغاني أوتوستراد

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

لاعبو الأهلي

الأهلى يستعين بشيخ لتلاوة القرآن بغرفة الملابس قبل مباراة سيراميكا

العدل

حزب العدل: تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة صفعة جديدة لإسرائيل

باسل عادل رئيس حزب الوعي

الوعي يؤكد أهمية إطلاق تحرك برلماني عالمي منظم لإصدار تشريعات تجرّم التعامل مع الاحتلال

النائبة هناء أنيس رزق الله

خارجية النواب: زيارة ملك إسبانيا للقاهرة محطة تاريخية تعكس قوة العلاقات الثنائية

بالصور

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

