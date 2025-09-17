قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

يحتضنون آبائهم الراحلين.. صور الذكاء الاصطناعي تعيد البسمة إلى وجوه نجوم الفن| شاهد

نجوم الفن وتريند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
تقى الجيزاوي

شهد تريند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي تفاعلاً واسعاً من نجوم الفن، حيث اعتبره الكثيرون وسيلة لإحياء مشاعر الحنين، خاصة بعدما شارك البعض صوراً تجمعهم مع آبائهم وأمهاتهم الذين فقدوهم ولا يزالون يشعرون بغيابهم. 

في هذا التقرير، نستعرض أبرز النجوم الذين شاركوا في هذا التريند وتفاعلوا معه.


 

سلمي ابو ضيف 

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا فى تريند استخدام الصور بالذكاء الاصطناعي الفنانة سلمي ابو ضيف ، حيث شاركت متابعيها على "إنستجرام" صورة مؤثرة صُنعت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها بفستان الزفاف وهي تحتضن والدها الراحل.

وكتبت معلقة: “تم إنشاء هذه الصورة بالذكاء الاصطناعي، وهي تصورني كعروس مع والدي رحمه الله.. لطالما تخيلت والدي يوم زفافي، وربما لهذا السبب أصررت على الاحتفال بزفافي في بيتنا لأشعر بوجوده معنا”.

ريهام عبد الغفور

كما شاركت في التريند أيضا الفنانة ريهام عبد الغفور ، من خلال نشر صورة جمعتها مع والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور.

ونشرت ريهام عبدالعفور صورتها مع والدها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، وعلقت: “وحشتني”.

دينا الشربيني

نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة تجمعها بوالدها الراحل عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وعلّقت عليها قائلة: "أجمل صورة حصلت عليها في حياتي، الله يرحمك يا بابا".


 

آيتن عامر مع والدها

وشاركت الفنانة أيتن عامر مجموعة صور مع والدها الراحل مستوحاة من التريند الجديد "صورة متصورتهاش"، وعبّرت عن مشاعرها العميقة من خلال كلمات مؤثرة عبر حسابها على فيسبوك. 

قالت: "وحشتني جدًا جدًا وحقيقي محتاجالك، الدنيا مش زي ما كانت يا بابا ولا الناس زي ما كنت فاكر.. كل مرة أواجه اختبار صعب أو أزمة، أول شخص بييجي في بالي هو أنت، أول واحد نفسي أجري عليه وأقول له الحقني. وجودك كان هيغير كل حاجة، يمكن ما قلتش قبل كده إن غيابك مأثر عليّ بشكل كبير، لكن هييجي يوم أكون قوية كفاية وأواجه وجع قلبي وأطلع كل اللي جوايا."

وأضافت: "زعلانة منك في حاجات ومفتقداك في حاجات أكتر بكتير، ومتأكدة إن لو كنت موجود كنت هتبقى السند. غيابك خلاني أكون السند لنفسي ولللي حواليا، لأن فيا منك كتير، خصوصًا قوتك وجدعنتك مع الكل.. لكن أنا تعبت من كتر القوة، مش عايزة أدخل في حروب ولا مشاكل.. اللي عايز يفهم حاجة يفهمها، واللي عايز ياخد فكرة ياخدها. مش هبرر ولا هدافع."

وأكملت: "لكن اتطمن، بنتك بميت راجل، ومهما واجهت هتفضل واقفة ورأسها مرفوعة. هتاخد استراحة محارب، وعمرها ما هتبدأ حروب، لكنها دايمًا هتكون مستعدة لأي شيء، وساعتها مفيش احتمالية للخسارة."

واختتمت كلامها قائلة: "بحبك ووحشتني وزعلانة منك ومشبعتش منك. جوايا وجع كبير، لكن مش هقول غير كلمة واحدة: اتطمن، بنتك قدها. التريند "صورة متصورتهاش" منتشر جدًا اليومين دول، وأول ما السوشيال ميديا تيم بعتولي الصورة، لقيتني بكتب كلام كتير من قلبي. جوايا أكتر من كده بكتير، وعندي صور كتير ناقصها وجودك يا بابا. آسفة لو طولت عليكم، شكلي فضفضت كتير."

سلمي ابو ضيف ايتن عامر دينا الشربيني ريهام عبد الغفور

