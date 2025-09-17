قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة طفل المرور و2 آخرين في التعدي على طالب بالمقطم لـ1 أكتوبر
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
فن وثقافة

سلمى أبو ضيف تستحضر والدها الراحل بصورة بالذكاء الاصطناعي

منار نور

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها على "إنستجرام" صورة مؤثرة صُنعت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها بفستان الزفاف وهي تحتضن والدها الراحل.

وعبّرت سلمى عن تأثير الصورة عليها قائلة: "تم إنشاء هذه الصورة بالذكاء الاصطناعي، وهي تصورني كعروس مع والدي رحمه الله.. لطالما تخيلت والدي يوم زفافي، وربما لهذا السبب أصررت على الاحتفال بزفافي في بيتنا لأشعر بوجوده معنا".

وكانت سلمى أبو ضيف تحدثت فى لقاء سابق عن حبها الشديد للفنانة شريهان، وأنها تتمنى تقديم عمل استعراضي لكن من وجهة نظرها أنه لا يوجد شخص أجمل من شريهان فى تقديم الفن الاستعراضي وأنه لا أحد يستطيع تقديم ما تقدمه.

أحدث أعمال سلمى أبو  ضيف

وتستعد سلمى أبو ضيف لطرح أحدث أفلامها المنتظرة “إذما”، إلى جانب أحمد داود، وجيسيكا حسام الدين، وبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج الكاتب والروائي محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية، بعد مسيرة ناجحة في عالم الكتابة الأدبية والسينمائية.

ويستند في الفيلم إلى روايته الأكثر مبيعًا والصادرة عام 2020، والتي حظيت بإشادة واسعة وتصدّرت قوائم الكتب الأكثر مبيعًا في مصر والعالم العربي.

سلمي ابو ضيف اطلالات سلمي ابو ضيف اطلالات النجوم

