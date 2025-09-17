سلمى أبو ضيف تستحضر والدها الراحل بصورة بالذكاء الاصطناعي

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها على "إنستجرام" صورة مؤثرة صُنعت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها بفستان الزفاف وهي تحتضن والدها الراحل.

وعبّرت سلمى عن تأثير الصورة عليها قائلة: "تم إنشاء هذه الصورة بالذكاء الاصطناعي، وهي تصورني كعروس مع والدي رحمه الله.. لطالما تخيلت والدي يوم زفافي، وربما لهذا السبب أصررت على الاحتفال بزفافي في بيتنا لأشعر بوجوده معنا".

وكانت سلمى أبو ضيف تحدثت فى لقاء سابق عن حبها الشديد للفنانة شريهان، وأنها تتمنى تقديم عمل استعراضي لكن من وجهة نظرها أنه لا يوجد شخص أجمل من شريهان فى تقديم الفن الاستعراضي وأنه لا أحد يستطيع تقديم ما تقدمه.

أحدث أعمال سلمى أبو ضيف

وتستعد سلمى أبو ضيف لطرح أحدث أفلامها المنتظرة “إذما”، إلى جانب أحمد داود، وجيسيكا حسام الدين، وبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج الكاتب والروائي محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية، بعد مسيرة ناجحة في عالم الكتابة الأدبية والسينمائية.

ويستند في الفيلم إلى روايته الأكثر مبيعًا والصادرة عام 2020، والتي حظيت بإشادة واسعة وتصدّرت قوائم الكتب الأكثر مبيعًا في مصر والعالم العربي.