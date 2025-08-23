قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة مرموِش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات
النقل تكشف صورًا جديدة لأعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
مصدر بالزمالك يكشف حقيقة مصير سيف الجزيري مع يانيك فيريرا
الأونروا: أرقام الأمم المتحدة تعكس تدهورًا خطيرًا في مستويات الأمن الغذائي
وظائف خالية بالسعودية قدم الآن
تفاصيل المران الأساسي للأهلي استعداداً للمحلة بالدوري
ترقب في الأهلي بسبب اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة وإجتماع عاجل الأربعاء .. تفاصيل
هنادي مهنا: داليدا لا تشبهني ولم أقدم شخصيتها .. خاص
سعر الذهب يرتفع مع تلميح باول بخفض الفائدة في سبتمبر
مصر تثمن تصريحات جوتيريش: المجاعة في قطاع غزة كارثة من صنع الإنسان وفشل للبشرية
مصر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل بحزم ضد تمادي إسرائيل في غزة والضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق تصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف ودياب

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
كتب قسم الفن

بدأت المخرجة نادين خان تصوير مسلسل بنج كلي، والمقرر عرضه خارج موسم رمضان المقبل، وهو ينتمي إلى نوعية الدراما الطبية.


مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف ودياب وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

يذكر أن أحدث أعمال المخرجة نادين خان مسلسل مسار إجباري الذي عرض في موسم رمضان ٢٠٢٤ وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على watch it وشاهد خلال عرض حلقاته من بطولة أحمد داش وعصام عمر.

نادين خان هي مخرجة مصرية درست الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام ,(2001) أخرجت العديد من المسلسلات الاجتماعية مثل سابع جار، ليه لأ؟! 3، مين قال؟! ومسار إجباري.

كما أخرجت فيلم أبو صدام الذي نافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عرض عالمي أول وحصل على جائزة أفضل ممثل، ويعتبر فيلم هرج ومرج هو أول روائي طويل لها، والذي حصل على جائزة المهر الفضي في مهرجان دبي السينمائي عام (2012) وجائزة أفضل فيلم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، وجائزة التطوير من مهرجان لوكارنو الذي يعتبر واحد من أهم المهرجانات العالمية.

وقد انطلقت نادين خان في مشوارها الإخراجي بأفلام قصيرة ناجحة كان أشهرها واحد في المليون، وفيلم هون وهونيك، وكلاهما عُرض في مهرجانات عالمية وحصدا العديد من الجوائز كما قدمت عدداً من الأفلام الوثائقية مثل فيلم الغريب، والعيد فرحة وإم علي.

بنج كلي سلمى أبو ضيف دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

د. أسامة الأزهري

وزير الأوقاف: غفير مزلقان بني سويف نموذج مشرف للوعي والشهامة

وزارة الأوقاف

الأوقاف: "سماحة الإسلام" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

دار الإفتاء

الإفتاء: لا حرج شرعي في الاحتفال بالمولد النبوي والاعتراض عليه غير جائز

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد