أول سبتمبر..مؤسسة فاروق حسني تطلق الدورة السابعة لجوائز الفنون 2026

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن انطلاق الدورة السابعة من جوائز الفنون يوم الأول من سبتمبر 2025، وذلك في مجالات: التصوير – العمارة – النحت – النقد الفني التشكيلي – التصوير الفوتوغرافي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إيمان المؤسسة العميق بدور المجتمع المدني في دعم الحركة الثقافية، وحرصها على اكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مختلف الفنون والعمارة، إسهامًا في بناء مستقبل ثقافي وفني مشرق لمصر.

كما دعت المؤسسة الراغبين في المشاركة إلى التقديم عبر موقعها الرسمي: www.faroukhosnyfoundation.org

قيمة الجوائز ولجان التحكيم

جائزة التصوير

القيمة الإجمالية: 150,000 جنيه

الجائزة الأولى: 75,000 جنيه + درع تكريم

الجائزة الثانية: 50,000 جنيه + شهادة تقدير

الجائزة الثالثة: 25,000 جنيه + شهادة تقدير

لجنة التحكيم:

أ.د. جمال لمعي – رئيس قسم التعبير الفني، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان

الفنان سمير فؤاد – فنان تشكيلي

الفنان محمد عبلة – فنان تشكيلي

أ.د. أحمد رجب صقر – عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا سابقًا

د. عقيلة رياض – فنانة تشكيلية

جائزة العمارة

القيمة الإجمالية: 150,000 جنيه

الجائزة الأولى: 75,000 جنيه + درع تكريم

الجائزة الثانية: 50,000 جنيه + شهادة تقدير

الجائزة الثالثة: 25,000 جنيه + شهادة تقدير

مع منح شهادات تقدير لمشروعات متميزة

لجنة التحكيم:

أ.د. سهير حواس – أستاذ العمارة والتصميم العمراني، جامعة القاهرة

أ.د. هشام سعودي – نقيب المهندسين بالإسكندرية وعميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية سابقًا

م. محمد أبو سعدة – رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

م. حمدي السطوحي – استشاري تصميم مباني عامة، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، حائز على جائزة الدولة للتفوق في الفنون 2024

م. حاتم السعيد – مصمم معماري، حاصل على جائزة الدولة للإبداع في العمارة

جائزة النحت

القيمة الإجمالية: 150,000 جنيه

الجائزة الأولى: 75,000 جنيه + درع تكريم

الجائزة الثانية: 50,000 جنيه + شهادة تقدير

الجائزة الثالثة: 25,000 جنيه + شهادة تقدير

لجنة التحكيم:

الفنان ناجي فريد – فنان تشكيلي ونحات

أ.د. عصام درويش – رئيس قسم النحت، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان

د. مروه يوسف – رئيس قسم النحت، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان سابقًا

أ.د. حسن كامل – أستاذ النحت، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان

الفنان طارق الكومي – فنان تشكيلي ونقيب الفنانين التشكيليين

جائزة النقد الفني التشكيلي

القيمة الإجمالية: 100,000 جنيه

الجائزة الأولى: 50,000 جنيه + درع تكريم

الجائزة الثانية: 30,000 جنيه + شهادة تقدير

الجائزة الثالثة: 20,000 جنيه + شهادة تقدير

لجنة التحكيم:

أ.د. سعيد توفيق – أستاذ الفلسفة وعلم الجمال، جامعة القاهرة، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة سابقًا

أ.د. أمل مصطفى إبراهيم – رئيس قسم النقد والتذوق الفني، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان

أ.د. هاني أبو الحسن – أستاذ بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية سابقًا

د. طارق عبد العزيز – كاتب وناقد تشكيلي

د. هبة الهواري – كاتبة وناقدة تشكيلية

جائزة التصوير الفوتوغرافي

القيمة الإجمالية: 150,000 جنيه

الجائزة الأولى: 75,000 جنيه + درع تكريم

الجائزة الثانية: 50,000 جنيه + شهادة تقدير

الجائزة الثالثة: 25,000 جنيه + شهادة تقدير

لجنة التحكيم:

الفنان أنسي أبو سيف – مهندس ديكور سينمائي

أ.د. سلمى يوسف كامل – أستاذ الفوتوغرافيا والسينما بالجامعة الكندية بالقاهرة سابقًا

أ.د. نجلاء سمير – أستاذ التصميم، الجامعة الأمريكية بالقاهرة

الفنان أيمن لطفي – مصور فوتوغرافي

الفنان أيمن نصار – مصور فوتوغرافي

ووجه الفنان فاروق حسني ومجلس أمناء المؤسسة بخالص الشكر والتقدير لأعضاء لجان التحكيم على جهودهم المخلصة، مؤكدين أن هذه الجوائز أصبحت علامة بارزة في المشهد التشكيلي المصري، ومصدر إلهام ودعم للأجيال الجديدة من المبدعين.